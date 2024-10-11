Tuyển Hành chính Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kỹ năng lái xe chuyên nghiệp:

Có giấy phép lái xe hợp lệ (thường là bằng B2 hoặc cao hơn).

Kinh nghiệm lái xe an toàn, đặc biệt với các loại xe cao cấp.

Có kinh nghiệm từng làm cho người nước ngoài hoặc công ty có yếu tố nước ngoài.

Am hiểu về luật giao thông và có khả năng xử lý tình huống giao thông nhanh nhạy, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

2. Tác phong chuyên nghiệp:

Có ngoại hình gọn gàng, tác phong làm việc lịch sự và chuyên nghiệp.

Giao tiếp nhã nhặn, tôn trọng cấp trên và khách hàng.

Giữ bí mật về các chuyến đi và các cuộc gặp gỡ của Tổng Giám đốc.

3. Đảm bảo xe luôn trong tình trạng tốt:

Kiểm tra và bảo dưỡng xe định kỳ, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và sẵn sàng phục vụ.

Xử lý các tình huống hỏng hóc hoặc sự cố kỹ thuật kịp thời, liên hệ với các đơn vị sửa chữa khi cần thiết.

Quản lý giấy tờ xe (đăng kiểm, bảo hiểm) và chi phí xăng dầu.

4. Tính linh hoạt và sẵn sàng cao:

Có thể làm việc ngoài giờ, vào các ngày cuối tuần hoặc lễ tết theo yêu cầu công việc.

Sẵn sàng di chuyển khi có lịch trình đột xuất.

Am hiểu đường phố và biết cách đi lại nhanh chóng, linh hoạt, tránh tắc đường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuổi từ 30 - 40, cao từ 1m7, trang phục lịch sự, chuyên nghiệp. Không hút thuốc. Sức khỏe tốt. Tốt nghiệp từ trung cấp

Hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tuổi từ 30 - 40, cao từ 1m7, trang phục lịch sự, chuyên nghiệp.

Không hút thuốc.

Sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp từ trung cấp

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực. Tham gia BHXH đầy đủ theo luật Lao động, Luật BHXH-BHYT-BHTN. Mua thêm BHSK gia tăng quyền lợi. Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung. Thưởng Lễ, Tết hàng năm. Chế độ phúc lợi khác như: Hỗ trợ cơm trưa, Đồng phục, Du lịch, cưới hỏi, sinh nhật, khám sức khỏe định kì...

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

Tham gia BHXH đầy đủ theo luật Lao động, Luật BHXH-BHYT-BHTN. Mua thêm BHSK gia tăng quyền lợi.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung.

Thưởng Lễ, Tết hàng năm.

Chế độ phúc lợi khác như: Hỗ trợ cơm trưa, Đồng phục, Du lịch, cưới hỏi, sinh nhật, khám sức khỏe định kì...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Asia Dragon

