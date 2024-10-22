Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh kênh GT tại 1⁄2 HCM Lập kế hoạch chiến lược, triển khai các chương trình bán hàng và chiến dịch tiếp thị để đạt mục tiêu doanh số. Xây dựng và quản lý đội ngũ Giám sát bán hàng và nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu quả làm việc của đội nhóm. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác lớn, đồng thời tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới. Theo dõi, phân tích thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời. Chịu trách nhiệm về doanh số và hiệu quả kinh doanh trong khu vực quản lý. Báo cáo kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan cho Ban Giám đốc, đề xuất các chiến lược cải tiến.
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh kênh GT tại 1⁄2 HCM
Lập kế hoạch chiến lược, triển khai các chương trình bán hàng và chiến dịch tiếp thị để đạt mục tiêu doanh số.
Xây dựng và quản lý đội ngũ Giám sát bán hàng và nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu quả làm việc của đội nhóm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác lớn, đồng thời tìm kiếm và phát triển thêm khách hàng mới.
Theo dõi, phân tích thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh, đưa ra các giải pháp kinh doanh kịp thời.
Chịu trách nhiệm về doanh số và hiệu quả kinh doanh trong khu vực quản lý.
Báo cáo kết quả kinh doanh và các vấn đề liên quan cho Ban Giám đốc, đề xuất các chiến lược cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan. Độ tuổi từ 35 - 45 tuổi Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám đốc Khu vực kênh GT tại HCM ngành hàng FMCG Làm trong lĩnh vực mì ăn liền là một lợi thế Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội nhóm lớn và làm việc dưới áp lực cao. Am hiểu sâu về thị trường FMCG, có mối quan hệ rộng trong ngành tại HCM . Khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt và xử lý tình huống linh hoạt. Sẵn sàng đi công tác và làm việc tại nhiều khu vực.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các ngành liên quan.
Độ tuổi từ 35 - 45 tuổi
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Giám đốc Khu vực kênh GT tại HCM ngành hàng FMCG
Làm trong lĩnh vực mì ăn liền là một lợi thế
Kỹ năng lãnh đạo tốt, khả năng quản lý đội nhóm lớn và làm việc dưới áp lực cao.
Am hiểu sâu về thị trường FMCG, có mối quan hệ rộng trong ngành tại HCM .
Khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt và xử lý tình huống linh hoạt.
Sẵn sàng đi công tác và làm việc tại nhiều khu vực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 25 triệu trở lên + thưởng hiệu quả kinh doanh + Lương tuyển dụng và đào tạo. Thưởng lễ Tết, thưởng theo doanh thu năm, chế độ bảo hiểm đầy đủ. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định nhà nước.
Thu nhập từ 25 triệu trở lên + thưởng hiệu quả kinh doanh + Lương tuyển dụng và đào tạo.
Thưởng lễ Tết, thưởng theo doanh thu năm, chế độ bảo hiểm đầy đủ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CATY FOODS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 104 Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

