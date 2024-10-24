Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: SỐ 2 DUY TÂN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành, quản lý việc kinh doanh dịch vụ dữ liệu cho các khách hàng

- Thực hiện công việc và nhiệm vụ theo chủ trương hoạt động của ngành dọc, chủ động tiến hành công việc theo phân cấp đã được ủy quyền;

- Chỉ đạo, phối hợp và đảm bảo vận hành hệ thống theo tiêu chuẩn đã ban hành

- Tìm kiếm, chăm sóc và duy trì, phát triển tập khách hàng dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin, Data centre, FTTH của chi nhánh. Phân tích sâu từng tập khách hàng lớn để có chương trình tiếp cận, bán hàng phù hợp;

- Thu thập, cập nhật và nắm vững cá thông tin về khách hàng, thị trường, các đối thủ cạnh tranh để đưa ra được định hướng triển khai trọng tâm theo từng phân khúc thị trường;

- Đào tạo, xây dựng đội ngũ, thúc đẩy và giám sát các nhân viên trong khối thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà công ty đề ra.

- Tư vấn và góp ý và đưa ra ý kiến cho Ban TGĐ về thị trường, đối thủ và sản phẩm dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, điện tử viễn thông, CNTT, hoặc các chuyên ngành khác liên quan,...

- Có kiến thức chuyên môn về kinh doanh, thị trường dịch vụ dữ liệu

- Có 05 năm kinh nghiệm về hoạt động CNTT các khách hàng doanh nghiệp, tài chính,....

- Có 05 kinh nghiệm quản lý nhóm (Trên 20 người)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương upto 50 triệu Gross (thương lượng) + lương sản phẩm (2-3% Doanh thu tính lương, chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)

- Nghỉ phép năm hưởng nguyên lương

- Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định Nhà nước,

- Các phúc lợi khác theo quy định Công ty dành cho CBCC và người thân

- Cơ hội tham gia các sự kiện/hội nghị lớn với khách hàng trong và ngoài nước

- Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển các kỹ năng chuyên môn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.