Tuyển Giám Đốc thu nhập Tới 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 96 Hoàng Ngân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm lái xe đưa đón Giám đốc di chuyển theo yêu cầu công việc;

- Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

- Thực hiện bảo dưỡng xe định kỳ, mang xe đến hãng sửa chữa (nếu có).

- Quản lý và bảo quản xe tài sản trên xe, giữ gìn vệ sinh xe thường xuyên sạch sẽ.

- Di chuyển trong khu vực Hà Nội

Với Mức Lương Đến 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam - Tuổi: <40

- Nơi sinh sống gần công ty (trong bán kính 7km)

- Bằng lái xe từ B2 trở lên

- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe cho công ty nước ngoài, gia đình,...

- Thông thuộc đường đi.

- Tuân thủ đúng luật giao thông, đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên xe.

- Không sử dụng xe công ty vào mục đích cá nhân hoặc sai mục đích.

- Có khả năng đáp ứng công việc ngoài giờ.

- Đức tính thật thà, thân thiện, trung thực, điềm đạm, nhanh nhẹn.

- Thái độ làm việc tốt

- Địa điểm làm việc: hàng ngày lái xe đưa giám đốc đi làm trong nội thành Hà Nội, thỉnh thoảng đi tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: T2-T7 hàng tuần nghỉ Chủ nhật Lương cứng: 14.000.000 đồng Phụ cấp ăn trưa 1.000.000 đồng Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật Thưởng Tết, sinh nhật, các ngày lễ: 1/5; 2/9 Lương ngoài giờ: 50k/tiếng Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Thời gian làm việc: T2-T7 hàng tuần nghỉ Chủ nhật

Lương cứng: 14.000.000 đồng

Phụ cấp ăn trưa 1.000.000 đồng

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Pháp luật

Thưởng Tết, sinh nhật, các ngày lễ: 1/5; 2/9

Lương ngoài giờ: 50k/tiếng

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI WIINVENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin