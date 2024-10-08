Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6/16A1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Phân tích, lập kế hoạch, phát triển nội dung, triển khai, giám sát, các hoạt động PR, Truyền thông và quảng cáo thương hiệu và bán hàng theo định hướng chung.

- Triển khai, theo dõi tiến độ hoạt động marketing, quảng cáo, truyền thông, hiệu quả chuyển đổi thành data đưa về cho khối kinh doanh;

- Nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu thị trường, đối thủ, đưa ra định hướng chiến lược đáp ứng thị trường và khách hàng;

- Thiết lập ngân sách truyền thông và marketing, quản lý, phân bổ ngân sách hoạt động truyền thông & marketing và chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao;

- Thực hiện các báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động phát triển thương hiệu, hoạt động Marketing, chịu trách nhiệm trước BGĐ về chất lượng, kết quả của các hoạt động này;

- Xây dựng định vị thương hiệu cho các dòng sản phẩm của Công ty;

- Thiết lập, duy trì và tạo dựng mối quan hệ với báo chí, truyền thông, các diễn đàn liên quan đến Công ty, viết bài và đánh giá hiệu quả truyền thông;

- Xây dựng quy trình, quy chế hoạt động phòng ban, các hoạt động phối hợp, luồng công việc giữa MKT với phòng ban khác;

- Duy trì mối quan hệ tốt và phát triển truyền thông, quảng cáo đồng thương hiệu với các KOLs;

- Điều hành quản lý, giám sát, đánh giá chất lượng công việc của nhân sự phòng ban;

- Trực tiếp tuyển dụng, đào tạo nhân sự truyền thông và marketing;

- Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về các chiến lược truyền thông và marketing nhằm quảng bá thương hiệu, thúc đẩy doanh số- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc/GĐ truyền thông

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các trường có chuyên ngành học liên quan;

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí từ Trưởng phòng MKT trở lên;

- Có kiến thức sâu rộng về Marketing và phân tích thị trường;

- Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng sử dụng internet;

- Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử;

- Có khả năng xây dựng, đào tạo và gắn kết đội nhóm;

- Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn gồm Lương cứng thỏa thuận theo năng lực + thưởng theo hiệu quả KPI bộ phận;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.

- Được hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn của công ty; đi du lịch hàng năm và nhận thưởng các các ngày lễ, tết, quà sinh nhật.

- Các chế độ cao cấp theo chính sách Công ty dành cho Key members: ESOP, du lịch, chế độ công tác,...

- Môi trường làm việc năng động, tốc độ tăng trưởng nhanh, nhiều thử thách và cơ hội.

- Tham dự các sự kiện CSSK cộng đồng hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN ĐÀO TẠO HADU VIỆT NAM

