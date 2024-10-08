Tuyển Giám Đốc Truyền Thông thu nhập Trên 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32D Thủ Khoa Huân, P. Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 50 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông tổng thể cho công ty trong lĩnh vực làm đẹp (thẩm mỹ nội khoa & ngoại khoa) Phát triển và quản lý thương hiệu công ty. Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty. Quản lý mối quan hệ với các đối tác truyền thông, cơ quan báo chí và các bên liên quan trong ngành y tế Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định về quảng cáo, truyền thông trong lĩnh vực dược phẩm Phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động truyền thông, marketing Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên truyền thông marketing.

Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông tổng thể cho công ty trong lĩnh vực làm đẹp (thẩm mỹ nội khoa & ngoại khoa)

Phát triển và quản lý thương hiệu công ty.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Quản lý mối quan hệ với các đối tác truyền thông, cơ quan báo chí và các bên liên quan trong ngành y tế

Giám sát và đảm bảo tuân thủ các quy định về quảng cáo, truyền thông trong lĩnh vực dược phẩm

Phân tích và báo cáo hiệu quả các hoạt động truyền thông, marketing

Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên truyền thông marketing.

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing ngành thẩm mỹ làm đẹp. Có kiến thức sâu rộng về marketing và truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp, y tế. Chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số liên quan trực tiếp đến hoạt động truyền thông. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc Khả năng tư duy chiến lược và phân tích tốt Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc Có kiến thức về các quy định pháp lý trong quảng cáo y tế Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing Tiếng Anh thành thạo.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, marketing ngành thẩm mỹ làm đẹp.

Có kiến thức sâu rộng về marketing và truyền thông, đặc biệt trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp, y tế.

Chịu trách nhiệm về doanh thu, doanh số liên quan trực tiếp đến hoạt động truyền thông.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc

Khả năng tư duy chiến lược và phân tích tốt

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc

Có kiến thức về các quy định pháp lý trong quảng cáo y tế

Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu marketing

Tiếng Anh thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực và kinh nghiệm Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực y tế Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành thẩm mỹ làm đẹp Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Mức lương hấp dẫn tương xứng với năng lực và kinh nghiệm

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực y tế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong ngành thẩm mỹ làm đẹp

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin