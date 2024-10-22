Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng TTTM Feliz Homes, ngõ 279 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Trực tiếp quản lý nhân sự thuộc Ban Quản lý Thiết lập hệ thống quản lý:
Trực tiếp quản lý nhân sự thuộc Ban Quản lý
Thiết lập hệ thống quản lý:
Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc, định biên nhân sự. Xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong quản lý tòa nhà Xây dựng các quy trình tác nghiệp trong quản lý tòa nhà, các biểu mẫu, sổ tay hướng dẫn Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm Tham gia lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ Chủ trì quá trình bàn giao căn hộ cùng với Chủ đầu tư (bao gồm cả việc chuẩn bị các tài liệu bàn giao cần thiết.
Xây dựng mô hình, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn với từng vị trí làm việc, định biên nhân sự.
Xây dựng các bộ tiêu chuẩn trong quản lý tòa nhà
Xây dựng các quy trình tác nghiệp trong quản lý tòa nhà, các biểu mẫu, sổ tay hướng dẫn
Xây dựng ngân sách hoạt động hàng năm
Tham gia lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ
Chủ trì quá trình bàn giao căn hộ cùng với Chủ đầu tư (bao gồm cả việc chuẩn bị các tài liệu bàn giao cần thiết.
3. Vận hành:
Phân công và quản lý, giám sát việc thực hiện hàng ngày của từng vị trí công việc trong Ban quản lý tòa nhà; Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các bên thuê ngoài; đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn, PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, văn hóa Có trách nhiệm đưa ra các quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình vận hành. Tổ chức các hội nghị chung cư và thành lập Ban quản lý tòa nhà, giải quyết các vấn đề liên quan tới các hộ dân cư; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với dân cư để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trực tiếp làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin về các hộ dân Tổ chức công tác quản lý tài chính, thu chi đúng quy định
Phân công và quản lý, giám sát việc thực hiện hàng ngày của từng vị trí công việc trong Ban quản lý tòa nhà; Quản lý, giám sát việc cung cấp dịch vụ của các bên thuê ngoài; đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về an toàn, PCCC, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, văn hóa
Có trách nhiệm đưa ra các quyết định để xử lý các vấn đề khẩn cấp trong quá trình vận hành.
Tổ chức các hội nghị chung cư và thành lập Ban quản lý tòa nhà, giải quyết các vấn đề liên quan tới các hộ dân cư; thường xuyên duy trì mối quan hệ chặt chẽ với dân cư để đáp ứng các yêu cầu chính đáng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trực tiếp làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương
Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin về các hộ dân
Tổ chức công tác quản lý tài chính, thu chi đúng quy định
4.Phát triển kinh doanh:
Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kinh doanh, các dịch vụ gia tăng nhằm tăng nguồn thu cho Ban Quản lý tòa nhà.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên, sức khỏe tốt. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan Kỹ năng: Quản lý, điều hành, lên kế hoạch, thiết lập quy trình, đào tạo nhân sự... Giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin chính xác Có khả năng đàm phán, thuyết phục, khéo léo Có kinh nghiệm về lãnh đạo, quản trị tổ chức Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên ở vị trí Trưởng ban Quản lý tòa nhà.
Giới tính: Nam/Nữ
Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên, sức khỏe tốt.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liên quan
Kỹ năng: Quản lý, điều hành, lên kế hoạch, thiết lập quy trình, đào tạo nhân sự...
Giao tiếp tốt, có khả năng truyền đạt thông tin chính xác
Có khả năng đàm phán, thuyết phục, khéo léo
Có kinh nghiệm về lãnh đạo, quản trị tổ chức
Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên ở vị trí Trưởng ban Quản lý tòa nhà.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực (Upto 30M) Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn đầy đủ...). BHXH theo quy định của Luật lao động; Được tham gia các khóa học đào tạo; Team building, nghỉ mát hàng năm
Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực (Upto 30M)
Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết; Phép năm, chế độ Công đoàn đầy đủ...).
BHXH theo quy định của Luật lao động;
Được tham gia các khóa học đào tạo;
Team building, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

