Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 Toà nhà CT1 - A10, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý kinh doanh

Xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển kinh doanh. Luôn có giải pháp cho những chiến lược kinh doanh này. Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh dài hạn, ngắn hạn, đảm bảo các dự án và hoạt động kinh doanh diễn ra theo kế hoạch, đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng và quản lý mạng lưới: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp, khách hàng. Chịu trách nhiệm doanh thu của Nuwa Market và Nuwa coffee; Tổng hợp báo cáo doanh thu từ siêu thị và coffee hàng ngày, hàng tuần. Từ đó thực hiện phân tích và đề xuất, lên kế hoạch để thực thi các biện pháp thúc đẩy doanh số; Kiểm soát chi phí kinh doanh và đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí nhưng phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, doanh thu. Quản lý vận hành các mảng kinh doanh chuỗi nhượng quyền Nuwa Coffee, Nuwa Market, trung tâm phát triển KOC, KOL và đại lý online tại Nuwa Center, cùng với việc mở rộng xuất khẩu Nuwa Coffee ra các quốc gia khác.

2. Quản lý tài chính

Giám sát việc lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát tài chính. Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính được thực hiện đúng hạn và đạt hiệu quả cao. Thường xuyên xem xét và tối ưu hoá chi phí của siêu thị và coffee.

3. Quản lý nhân sự

Tuyển dụng và đào tạo: Tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện công việc hiệu quả. Động viên và phát triển: Tạo động lực làm việc và đảm bảo sự phát triển tối đa khả năng của từng cá nhân trong đội ngũ nhân sự quản lý. Phối hợp với các Quản lý phân tích, đánh giá năng lực của nhân viên siêu thị và coffee để xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp; Lập kế hoạch, tổ chức huấn luyện, đào tạo định kỳ cho đội ngũ nhân viên

4. Quản lý quan hệ khách hàng

Xây dựng và phát triển các kênh tìm kiếm khách hàng. Chăm sóc khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua các chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Tạo dựng uy tín và lòng tin: Đảm bảo chất lượng dịch vụ để tạo dựng uy tín và lòng tin từ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Yêu cầu có 2-3 năm ở vị trí tương đương, làm việc trong lĩnh vực F&B, FMCG

- Am hiểu về thị trường sản phẩm cà phê, sản phẩm nước uống.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết trình, đàm phán và chịu được áp lực cao trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp làm việc theo nhóm, có trách nhiệm cao trong công việc

- Nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc

- Sử dụng excel, word, powerpoint thành thạo

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật Du lịch hàng năm Cấp phát đồng phục theo quy định công ty Cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

