Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH DECORNOW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cao Ốc Thái An, 2290 Quốc Lộ 1, tổ 31, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12,Thành phố Hồ Chí Minh., Quận 12

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý vận hành:

Xây dựng/đề xuất xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình và thủ tục để nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa chi phí. Giám sát, quản lý toàn bộ các hoạt động vận hành ở công ty, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tính tuân thủ trong toàn bộ các hoạt động và sản phẩm. Lãnh đạo, đào tạo, phát triển, đánh giá hiệu suất của đội ngũ nhân viên trong bộ phận vận hành; đảm bảo đội ngũ nhân sự phát triển cùng với sự phát triển của công ty.

Quản lý hoạt động kinh doanh:

Xây dựng/hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược - kế hoạch phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn dựa trên các định hướng mục tiêu của CEO, đảm bảo các dự án và hoạt động kinh doanh diễn ra theo kế hoạch, đạt hiệu quả cao nhất. Xây dựng và quản lý mạng lưới: Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp, khách hàng. Phân tích dữ liệu kinh doanh và chỉ số hiệu suất chính để đưa ra các biện pháp cải tiến và tăng trưởng; đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Quản lý tài chính - ngân sách:

Lập/phối hợp lập kế hoạch ngân sách cho hoạt động vận hành; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu tài chính để đạt được mục tiêu ngân sách đã đặt ra. Giám sát, phân tích các chỉ số tài chính đã thực hiện để đánh giá hiệu quả sử dụng và có biện pháp sửa đổi, điều chỉnh phù hợp, đảm bảo sử dụng chi phí hiệu quả.

Báo cáo, công việc khác:

Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược và các dự án của công ty khi được phân công. Chuẩn bị và trình bày các báo cáo về hiệu suất vận hành cho CEO và các bên liên quan; các báo cáo định kỳ khác; đưa ra các khuyến nghị dựa trên phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định chiến lược. Công việc khác theo sự phân công của CEO.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 32 - 40 tuổi. Học vấn: tốt nghiệp Đại học/Cao học trở lên các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan lĩnh vực kinh doanh của công ty. Kinh nghiệm: có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí COO hoặc ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty có ngành nghề và quy mô tương tự Decornow trong đó có ít nhất 5 năm giữ chức vụ Quản lý phòng ban về kinh doanh/vận hành. Kỹ năng/tố chất cần có: Kỹ năng quản lý/ lãnh đạo. Kỹ năng thuyết phục & thương lượng tốt. Kỹ năng lập kế hoạch và thực thi hiệu quả. Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề. Có tầm nhìn xa, liên tục đổi mới tư duy và phương pháp; khả năng thực chiến cao. Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh. Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc. Ngoại hình: chín chắn, chững chạc, tác phong làm việc chuyên nghiệp Sức khỏe: tốt, có đủ sức khỏe để tương tác làm việc trong môi trường áp lực và đề cao hiệu suất. Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Gốm sứ, In Ấn, Biển hiệu quảng cáo, Trầm hương, Vật phẩm phong thủy, nội thất. Có kiến thức và niềm tin về Phật Giáo, hiểu biết về Marketing.

Kỹ năng/tố chất cần có: Kỹ năng quản lý/ lãnh đạo. Kỹ năng thuyết phục & thương lượng tốt. Kỹ năng lập kế hoạch và thực thi hiệu quả. Kỹ năng phân tích và xử lý vấn đề. Có tầm nhìn xa, liên tục đổi mới tư duy và phương pháp; khả năng thực chiến cao. Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh. Tính trung thực và đạo đức cao trong công việc.

Ngoại hình: chín chắn, chững chạc, tác phong làm việc chuyên nghiệp

Sức khỏe: tốt, có đủ sức khỏe để tương tác làm việc trong môi trường áp lực và đề cao hiệu suất.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Gốm sứ, In Ấn, Biển hiệu quảng cáo, Trầm hương, Vật phẩm phong thủy, nội thất. Có kiến thức và niềm tin về Phật Giáo, hiểu biết về Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực. Thưởng tháng 13,14 theo kết quả hoạt động kinh doanh. Xét tăng lương hàng năm, tùy vào kết quả đánh giá hiệu quả công việc hoàn thành. Team building và nhiều hoạt động trong năm. Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và đào tạo ngoài để hỗ trợ bồi dưỡng năng lực. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECORNOW

