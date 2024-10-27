Tuyển Giám Sát An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bình Hưng, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Giám sát hiện trường công trình xây dựng Quản lý hồ sơ người lao động tại công trình Các công việc khác theo yêu cầu của BCH công trình

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 01 năm trở lên TN chuyên ngành xây dựng hoặc liên quan Kiến thức An toàn lao động tại công trình

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn Thì Được Hưởng Những Gì

Hợp đồng lao động dài hạn Chế độ lương ,bảo hiểm Các quyền lợi theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.