Tuyển Giám Sát An Toàn Lao Động thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn
Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Bình Hưng, Phan Thiết
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Giám sát hiện trường công trình xây dựng
Quản lý hồ sơ người lao động tại công trình
Các công việc khác theo yêu cầu của BCH công trình
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 01 năm trở lên TN chuyên ngành xây dựng hoặc liên quan Kiến thức An toàn lao động tại công trình
Kinh nghiệm 01 năm trở lên
TN chuyên ngành xây dựng hoặc liên quan
Kiến thức An toàn lao động tại công trình
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn Thì Được Hưởng Những Gì
Hợp đồng lao động dài hạn Chế độ lương ,bảo hiểm Các quyền lợi theo quy định của luật lao động
Hợp đồng lao động dài hạn
Chế độ lương ,bảo hiểm
Các quyền lợi theo quy định của luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Chợ Lớn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
