Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Datafa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Datafa
- Hồ Chí Minh: Toàn huyện, Nhà Bè ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng trực thuộc, đảm bảo đội ngũ tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và mục tiêu của công ty.
Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng
Phát triển và mở rộng thị trường
Giám sát các hoạt động kinh doanh
Báo cáo và phân tích dữ liệu bán hàng cho ban giám đốc
Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng, hàng hóa và đội ngũ bán hàng tại các điểm bán lẻ.
Quản lý tồn kho tại NPP và lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo hàng hóa phải đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cao đẳng/ đại học chuyên ngành kinh tế
Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng chuyên môn bán hàng tốt, am hiểu thị trường tại khu vực ứng tuyển.
Chịu được áp lực công việc
Tại Công ty TNHH Datafa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + Phụ cấp + tuân thủ : 12 triệu
Thưởng doanh số
Được ký hdld, đóng đầy đủ bhxh khi đạt yêu cầu công ty sau thời gian thử việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Datafa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
