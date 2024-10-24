Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Datafa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toàn huyện, Nhà Bè ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng: Tuyển dụng, đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên bán hàng trực thuộc, đảm bảo đội ngũ tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn và mục tiêu của công ty.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng

Phát triển và mở rộng thị trường

Giám sát các hoạt động kinh doanh

Báo cáo và phân tích dữ liệu bán hàng cho ban giám đốc

Xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng, hàng hóa và đội ngũ bán hàng tại các điểm bán lẻ.

Quản lý tồn kho tại NPP và lên kế hoạch đặt hàng đảm bảo hàng hóa phải đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

Trung thực và trách nhiệm

Trình độ cao đẳng/ đại học chuyên ngành kinh tế

Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng chuyên môn bán hàng tốt, am hiểu thị trường tại khu vực ứng tuyển.

Chịu được áp lực công việc

Quyền Lợi

Lương cứng + Phụ cấp + tuân thủ : 12 triệu Thưởng doanh số Được ký hdld, đóng đầy đủ bhxh khi đạt yêu cầu công ty sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển

