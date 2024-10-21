Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 10 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 223 Nguyễn Thượng Hiền , phường 4 quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Giám sát, quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, đảm bảo hiệu quả hoạt động bán hàng của cửa hàng cụ thể là chuỗi trà sữa Đài Loan. Phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của nhân viên bán hàng. Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả. Xây dựng kế hoạch bán hàng, quản lý doanh thu, lợi nhuận của cửa hàng. Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng. Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động bán hàng theo yêu cầu của cấp trên. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng. Hỗ trợ quản lý kho hàng, kiểm tra hàng hóa, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, chất lượng. Thay đổi vị trí làm việc theo sự điều phối của cấp trên để giám sát hoạt động chuỗi
Giám sát, quản lý, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng, đảm bảo hiệu quả hoạt động bán hàng của cửa hàng cụ thể là chuỗi trà sữa Đài Loan.
Phân công công việc, giám sát tiến độ công việc của nhân viên bán hàng.
Theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng, đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả.
Xây dựng kế hoạch bán hàng, quản lý doanh thu, lợi nhuận của cửa hàng.
Phân tích thị trường, nắm bắt nhu cầu khách hàng, đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của cửa hàng.
Hỗ trợ quản lý kho hàng, kiểm tra hàng hóa, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, chất lượng.
Thay đổi vị trí làm việc theo sự điều phối của cấp trên để giám sát hoạt động chuỗi

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức, phân công công việc hiệu quả. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng. Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học. Kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết vấn đề hiệu quả. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng. Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh/ tiếng Trung giao tiếp.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức, phân công công việc hiệu quả.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng.
Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc khoa học.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng, giải quyết vấn đề hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, quản lý bán hàng.
Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Anh/ tiếng Trung giao tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn , cụ thể là thưởng thêm doanh số bán hàng mỗi tháng, cạnh tranh theo năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Lương thưởng hấp dẫn , cụ thể là thưởng thêm doanh số bán hàng mỗi tháng, cạnh tranh theo năng lực.
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR

CÔNG TY TNHH LUCKY VN STAR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 đường số 7 KDC Conic, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

