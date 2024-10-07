Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Paldo Vina
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

• MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Lãnh đạo nhóm đạt được mục tiêu bán hàng.
- Duy trì và phát triển mạng lưới phân phối trên địa bàn được giao.
• CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
1. Đảm bảo đạt được chỉ tiêu của nhóm.
- Lập kế hoạch bán hàng hàng ngày trên từng khu vực và từng sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.
- Đào tạo và hướng dẫn bán hàng cho nhân viên bán hàng.
- Lãnh đạo và hướng dẫn tất cả nhân viên bán hàng hiểu và thực hiện các chương trình của công ty, chương trình bán hàng đúng quy trình.
- Kiểm soát và đánh giá lượt ghé thăm cửa hàng của nhân viên bán hàng theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Phát triển thị trường
- Lên kế hoạch và thực hiện lịch thăm hỏi khách hàng.
- Cập nhật danh sách khách hàng trong khu vực phụ trách
- Kiểm tra và đánh giá phạm vi sản phẩm, trưng bày và tình trạng của sản phẩm tại các cửa hàng.
- Thu thập và báo cáo thông tin liên quan về thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Khai thác khu vực tiềm năng.
3. Quản lý nhân viên
- Tuyển dụng và phát triển nhân viên bán hàng trở thành một đội có hiệu suất cao
- Đảm bảo kỷ luật trong đội.
- Huấn luyện và đưa ra giải pháp cho nhân viên bán hàng cho các vấn đề gặp phải trong công việc.
- Xây dựng tinh thần phục tùng và làm việc nhóm.
4. Quản lý nhà phân phối
- Hiểu biết rõ về Chương trình và Chính sách của Nhà phân phối.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà phân phối.
- Cân bằng giữa phạm vi bảo hiểm và lợi tức đầu tư công bằng và cạnh tranh.
- Cung cấp các giải pháp kinh doanh cùng có lợi cho các đối tác theo chiến lược WIN - WIN.
5. Báo cáo
- Phân tích, đánh giá kết quả bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
• KHU VỰC QUẢN LÝ: Quận Gò Vấp,Quận Tân Bình,Quận Bình Thạnh,Quận 3,4,7,Nhà Bè,Cần Giờ

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành hàng thực phẩm khô, ưu tiên lĩnh vực kinh doanh mặt hàng mì ăn liền, nước giải khát Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhanh nhẹn, trung thực. Có khả năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu Hoàn thành các yêu cầu từ cấp quản lý
Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành hàng thực phẩm khô, ưu tiên lĩnh vực kinh doanh mặt hàng mì ăn liền, nước giải khát
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhanh nhẹn, trung thực.
Có khả năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu
Hoàn thành các yêu cầu từ cấp quản lý

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn + % doanh thu + xét thưởng 1 năm 2 lần
• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng trong 1 tập đoàn lớn
• Làm 8h / ngày; nghỉ T7, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
• Tham quan, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Paldo Vina

Công ty TNHH Paldo Vina

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, toà nhà IDMC Duy Tân, số 21 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-ban-hang-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job205173
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NAMKWANG FOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/11/2025
Hồ Chí Minh Còn 58 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THIÊN BẢO
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty Cổ phần Searefico Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Searefico Pro Company
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Quảng Ninh Quảng Nam Đà Nẵng Còn 29 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PMAC
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC AKA HOMES
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập Tới 35 triệu Toàn thời gian tại Gia Lai
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAXAN AGRI
Hạn nộp: 13/11/2024
Gia Lai Đắk Lắk Lâm Đồng Hà Tĩnh Đà Nẵng Hồ Chí Minh Bình Định Bình Thuận Đồng Nai Tiền Giang An Giang Cần Thơ Đã hết hạn Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 17 - 25 triệu Toàn thời gian tại Quảng Ninh
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Pro Company
Hạn nộp: 30/11/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ANT PHARMA
Hạn nộp: 26/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Thừa Thiên Huế
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 22 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 14 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 15/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Paldo Vina
Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 20 - 23 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Paldo Vina
Hạn nộp: 14/11/2024
Nam Định Đã hết hạn 20 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Datafa
Tuyển Giám Sát Bán Hàng Kênh GT thu nhập 12 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Datafa
Hạn nộp: 20/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất