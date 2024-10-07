Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

• MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lãnh đạo nhóm đạt được mục tiêu bán hàng.

- Duy trì và phát triển mạng lưới phân phối trên địa bàn được giao.

• CHI TIẾT CÔNG VIỆC:

1. Đảm bảo đạt được chỉ tiêu của nhóm.

- Lập kế hoạch bán hàng hàng ngày trên từng khu vực và từng sản phẩm cho đội ngũ bán hàng.

- Đào tạo và hướng dẫn bán hàng cho nhân viên bán hàng.

- Lãnh đạo và hướng dẫn tất cả nhân viên bán hàng hiểu và thực hiện các chương trình của công ty, chương trình bán hàng đúng quy trình.

- Kiểm soát và đánh giá lượt ghé thăm cửa hàng của nhân viên bán hàng theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Phát triển thị trường

- Lên kế hoạch và thực hiện lịch thăm hỏi khách hàng.

- Cập nhật danh sách khách hàng trong khu vực phụ trách

- Kiểm tra và đánh giá phạm vi sản phẩm, trưng bày và tình trạng của sản phẩm tại các cửa hàng.

- Thu thập và báo cáo thông tin liên quan về thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Khai thác khu vực tiềm năng.

3. Quản lý nhân viên

- Tuyển dụng và phát triển nhân viên bán hàng trở thành một đội có hiệu suất cao

- Đảm bảo kỷ luật trong đội.

- Huấn luyện và đưa ra giải pháp cho nhân viên bán hàng cho các vấn đề gặp phải trong công việc.

- Xây dựng tinh thần phục tùng và làm việc nhóm.

4. Quản lý nhà phân phối

- Hiểu biết rõ về Chương trình và Chính sách của Nhà phân phối.

- Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà phân phối.

- Cân bằng giữa phạm vi bảo hiểm và lợi tức đầu tư công bằng và cạnh tranh.

- Cung cấp các giải pháp kinh doanh cùng có lợi cho các đối tác theo chiến lược WIN - WIN.

5. Báo cáo

- Phân tích, đánh giá kết quả bán hàng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

• KHU VỰC QUẢN LÝ: Quận Gò Vấp,Quận Tân Bình,Quận Bình Thạnh,Quận 3,4,7,Nhà Bè,Cần Giờ

Có kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí tương đương trong ngành hàng thực phẩm khô, ưu tiên lĩnh vực kinh doanh mặt hàng mì ăn liền, nước giải khát Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhanh nhẹn, trung thực. Có khả năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu Hoàn thành các yêu cầu từ cấp quản lý

Tại Công ty TNHH Paldo Vina Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn + % doanh thu + xét thưởng 1 năm 2 lần

• Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi kinh nghiệm và các kỹ năng trong 1 tập đoàn lớn

• Làm 8h / ngày; nghỉ T7, CN và các ngày Lễ, tết theo quy định của pháp luật.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

• Tham quan, du lịch hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Paldo Vina

