Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 18 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
- Hà Nội: KĐT Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
Đảm bảo mục tiêu kinh doanh tháng, quý, năm đã được phê duyệt
Quản lý tồn kho NPP trong khu vực phụ trách
Đảm bảo sự hợp tác tốt nhất của NPP và Công ty theo đúng các tiêu chuẩn yêu cầu của Công ty với NPP
Triển khai tổ chức thực hiện, giám sát các chương trình bán hàng, key sỉ, trưng bầy, khuyến mại, các vật dụng POSM...một cách hiệu quả.
Đề xuất các chính sách, chương trình bán hàng, chương trình marketing, giải pháp nhằm duy trì và phát triển thị trường.
Phối hợp phòng MKT nghiên cứu thị trường, khảo sát thông tin đối thủ cạnh tranh
Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện NV cấp dưới.
Kiểm tra, giám sát GSBH, NVBH, đảm bảo nhân viên thực hiện tốt các mục tiêu, nội quy phòng kinh doanh đề ra
Xây dựng lộ trình tuyến bán hàng, data khách hàng. Đảm bảo việc phụ vụ chăm sóc khác hàng của NVBH tại khu vực quản lý được tốt nhất
Hỗ trợ NVBH giải quyết các khiếu nại, tồn đọng của khách hàng tại thị trường
Làm báo cáo và hoàn thành các công việc khác theo quy định của Công ty
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: từ 25 - 32 tuổi.
Tốt nghiệp Đại Học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Marketing, Truyền thông và các chuyên ngành có liên quan
Đã có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng hoặc trưởng phòng kinh doanh. Am hiểu về kinh doanh. Có hiểu biết về marketing.
Có mối quan hệ với các hệ thống NPP ngành hàng tiêu dung, ngành hàng giấy ăn, giấy vệ sinh
Có kinh nghiệm làm ngành hàng FMCG ít nhất 5 năm
Sẵn sàng đi công tác tỉnh dài ngày
Kỹ năng:
+ Phân tích, giải quyết vấn đề
+ Kỹ năng Word, Excel, Powerpoint
+ Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực cao. Kỹ năng làm việc nhóm, kiểm soát và phân công công việc.
+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược dài hạn.
+ Kỹ năng đào tạo, điều phối nhân sự cấp dưới
+ Kỹ năng ứng biến linh hoạt, nhanh nhạy trong nhiều tình huống
+ Chủ động trong công việc, chính trực, kỉ luật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập cạnh tranh : từ 18-30 Triệu (thỏa thuận theo năng lực)
Chính sách thưởng lễ, tết, thưởng kinh doanh
Chương trình chăm sóc sức khỏe dành riêng cho cấp quản lý
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến, phát triển rõ ràng
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TIẾN ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
