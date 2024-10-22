Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 7.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP
- Hà Nội: BT09 dãy 16A7 làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Quản lý và điều phối hoạt động bán hàng hàng ngày tại nhà hàng/khách sạn
Giám sát và hướng dẫn nhân viên bán hàng thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Xử lý các vấn đề phát sinh và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả
Quản lý hàng hóa, kiểm kê định kỳ và đề xuất đặt hàng khi cần thiết
Lập báo cáo bán hàng hàng ngày/tuần/tháng và phân tích số liệu
Đề xuất các biện pháp cải thiện doanh số và chất lượng dịch vụ
Phối hợp với các bộ phận khác như nhà bếp, lễ tân để đảm bảo vận hành suôn sẻ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong công việc
Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm tốt
Thái độ tích cực, năng động và nhiệt tình phục vụ khách hàng
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phụ cấp và thưởng theo hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong ngành nhà hàng khách sạn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty và đối tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
