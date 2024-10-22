Tuyển Giám Sát Bán Hàng thu nhập 7.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT09 dãy 16A7 làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Quản lý và điều phối hoạt động bán hàng hàng ngày tại nhà hàng/khách sạn Giám sát và hướng dẫn nhân viên bán hàng thực hiện đúng quy trình, tiêu chuẩn phục vụ khách hàng Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng Xử lý các vấn đề phát sinh và giải quyết khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả Quản lý hàng hóa, kiểm kê định kỳ và đề xuất đặt hàng khi cần thiết Lập báo cáo bán hàng hàng ngày/tuần/tháng và phân tích số liệu Đề xuất các biện pháp cải thiện doanh số và chất lượng dịch vụ Phối hợp với các bộ phận khác như nhà bếp, lễ tân để đảm bảo vận hành suôn sẻ
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến quản trị nhà hàng khách sạn, quản trị kinh doanh Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả Tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong công việc Khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm tốt Thái độ tích cực, năng động và nhiệt tình phục vụ khách hàng Ưu tiên ứng viên có kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phụ cấp và thưởng theo hiệu quả công việc Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp trong ngành nhà hàng khách sạn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của công ty và đối tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SAVA GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT09 dãy 16A7 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

