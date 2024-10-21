Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
• Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng theo tiêu chí Achieve trong ca.
• Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên trong tiêu chí hết lòng với khách hàng thông qua chất lượng, tốc độ của sản phẩm.
• Thực hiện QA, IC, EC checklist
- Đảm bảo chất lượng.
• Giám sát kế hoạch chuẩn bị sản phẩm theo chart và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca.
• Giám sát và thực hiện các tiêu chí về VSATTP và ATANKV trong bộ phận bếp. Phản hồi với cấp trên nếu có vấn đề phát sinh liên quan.
• Kiểm tra hoạt động trong ca để đảm bảo tổ trưởng bếp cũng như nhân viên bếp tuân thủ đúng quy trình làm việc
• Phát triển thư viện món mới theo mô hình concept đang phụ trách gửi AM phê duyệt
- Quản trị nhân lực hiệu quả.
• Thực hiện việc khích lệ, khen thưởng cho nhân viên và đào tạo nhân viên
• Triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự chỉ đạo của quản lý.
• Đảm bảo các kênh thông tin bên trong và bên ngoài nhà hàng truyền đạt tới đội ngũ được xuyên suốt trong quá trình làm việc.
- Điều hành hoạt động
• Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và 100% sự hài lòng của khách hàng.
• Hỗ trợ setup nhân sự cũng như trang thiết bị công cụ dụng cụ cho nhà hàng mới.
• Tổng hợp đánh giá cho mỗi bếp và gửi báo cáo hàng tuần cho AM/OM

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng/khách sạn ít nhất 1năm tại vị trí giám sát/ca trưởng bếp tại nhà hàng/khách sạn có quy mô từ 15 nhân sự trở lên.
- Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành dịch vụ.
- Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên
- Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây qua đường tiếp xúc ngoài da.
- Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực;
- Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Luật như: Đóng Bảo hiểm Full 100% lương, Bảo hiểm tai nạn 24/7, ... Ngoài ra còn có gói Bảo hiểm sức khỏe cá nhân (tùy cấp bậc);
- Thưởng KPI , Lương tháng 13;
- Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn khi dùng bữa tại các nhà hàng thuộc hệ thống của Golden Gate;
- Môi trường trẻ trung, năng động. Nhiều cơ hội phát triển;
- Công ty thường xuyên có các hoạt động: Team building, Tiệc cuối năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 7th Floor, Giga Mall, 240-242 Pham Van Dong Street, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, HCMC

