Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

• Hướng dẫn, theo dõi việc triển khai mục tiêu làm hài lòng khách hàng theo tiêu chí Achieve trong ca.

• Là hình mẫu lý tưởng cho nhân viên trong tiêu chí hết lòng với khách hàng thông qua chất lượng, tốc độ của sản phẩm.

• Thực hiện QA, IC, EC checklist

- Đảm bảo chất lượng.

• Giám sát kế hoạch chuẩn bị sản phẩm theo chart và các tài liệu hướng dẫn đã được ban hành trong ca.

• Giám sát và thực hiện các tiêu chí về VSATTP và ATANKV trong bộ phận bếp. Phản hồi với cấp trên nếu có vấn đề phát sinh liên quan.

• Kiểm tra hoạt động trong ca để đảm bảo tổ trưởng bếp cũng như nhân viên bếp tuân thủ đúng quy trình làm việc

• Phát triển thư viện món mới theo mô hình concept đang phụ trách gửi AM phê duyệt

- Quản trị nhân lực hiệu quả.

• Thực hiện việc khích lệ, khen thưởng cho nhân viên và đào tạo nhân viên

• Triển khai kế hoạch đào tạo, hướng dẫn và phát triển nhân viên theo sự chỉ đạo của quản lý.

• Đảm bảo các kênh thông tin bên trong và bên ngoài nhà hàng truyền đạt tới đội ngũ được xuyên suốt trong quá trình làm việc.

- Điều hành hoạt động

• Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và 100% sự hài lòng của khách hàng.

• Hỗ trợ setup nhân sự cũng như trang thiết bị công cụ dụng cụ cho nhà hàng mới.

• Tổng hợp đánh giá cho mỗi bếp và gửi báo cáo hàng tuần cho AM/OM

- Có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng/khách sạn ít nhất 1năm tại vị trí giám sát/ca trưởng bếp tại nhà hàng/khách sạn có quy mô từ 15 nhân sự trở lên.

- Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành dịch vụ.

- Độ tuổi: Từ 20 tuổi trở lên

- Không mắc các bệnh truyền nhiễm, các bệnh lây qua đường tiếp xúc ngoài da.

- Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực;

- Đảm bảo đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Luật như: Đóng Bảo hiểm Full 100% lương, Bảo hiểm tai nạn 24/7, ... Ngoài ra còn có gói Bảo hiểm sức khỏe cá nhân (tùy cấp bậc);

- Thưởng KPI , Lương tháng 13;

- Giảm giá 10% trên tổng hóa đơn khi dùng bữa tại các nhà hàng thuộc hệ thống của Golden Gate;

- Môi trường trẻ trung, năng động. Nhiều cơ hội phát triển;

- Công ty thường xuyên có các hoạt động: Team building, Tiệc cuối năm, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN CÔNG TY CP TM-DV CỔNG VÀNG - Tp.HCM

