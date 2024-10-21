Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SASIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giám sát toàn bộ hoạt động khu vực bếp; Giám sát và đào tạo nhân viên; Kiểm soát công tác chế biến món ăn theo đúng quy trình của Công ty về số lượng; chất lượng và định lượng; Đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn 100% theo quy định, đảm bảo món ăn được sơ chế, chế biến, bảo quản và phục vụ theo tiêu chuẩn về ATVSTP; Đảm bảo đặt hàng đầy đủ cho việc kinh doanh, tồn kho theo quy định; Theo dõi việc sử dụng nguyên vật liệu, hàng hóa phải theo nguyên tắc nhập trước xuất trước. Kiểm tra hàng ngày việc sơ chế, bảo quản ra quyết định thực hiện hủy món nguyên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Gì

Độ tuổi từ 22 – 30, Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương tại các chuỗi nhà hàng, khách sạn hoặc ngành thực phẩm và dịch vụ ăn uống Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Ưu tiên ứng viên yêu thích và có kiến thức về cách vận hành nhà hàng, quản lý chi phí, chất lượng sản phẩm - dịch vụ, quản lý nhân sự

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo công việc và năng lực

Đóng BHXH đầy đủ Tháng lương 13,

Giảm giá 20% khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống công ty

Teambuilding, khám sức khỏe định kỳ

