Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tham gia vào quá trình vận hành ca làm việc Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hoá tại cửa hàng Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng Làm cáo cáo tuần / tháng/ quý cho Quản lý cửa hàng
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương Giám sát ca/ Fulltime trong lĩnh vực F&B Có kinh nghiệm kiểm soát, quản lý hàng hóa Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số Phụ cấp cơm/tháng; phụ cấp ca tối sau 22h00 Nhân lương Lễ, Tết Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 15B/8 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

