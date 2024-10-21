Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Tham gia vào quá trình vận hành ca làm việc Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hoá tại cửa hàng Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng Làm cáo cáo tuần / tháng/ quý cho Quản lý cửa hàng

Tham gia vào quá trình vận hành ca làm việc

Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hoá tại cửa hàng

Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng

Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng

Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng

Làm cáo cáo tuần / tháng/ quý cho Quản lý cửa hàng

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương Giám sát ca/ Fulltime trong lĩnh vực F&B Có kinh nghiệm kiểm soát, quản lý hàng hóa Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương Giám sát ca/ Fulltime trong lĩnh vực F&B

Có kinh nghiệm kiểm soát, quản lý hàng hóa

Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt

Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số Phụ cấp cơm/tháng; phụ cấp ca tối sau 22h00 Nhân lương Lễ, Tết Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động

Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số

Phụ cấp cơm/tháng; phụ cấp ca tối sau 22h00

Nhân lương Lễ, Tết

Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ

Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành

Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin