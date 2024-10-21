Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
- Hồ Chí Minh: Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Tham gia vào quá trình vận hành ca làm việc
Order hàng hoá, cân đối và kiểm soát hàng hoá tại cửa hàng
Tiếp nhận hàng hoá, công cụ dụng cụ và đánh giá chất lượng
Phỏng vấn, đào tạo nhân viên trong cửa hàng
Tiếp nhận xử lý các vấn đề phát sinh trong ca làm việc, giải đáp thắc mắc khách hàng
Làm cáo cáo tuần / tháng/ quý cho Quản lý cửa hàng
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương Giám sát ca/ Fulltime trong lĩnh vực F&B
Có kinh nghiệm kiểm soát, quản lý hàng hóa
Có tư duy quản lý, kỹ năng chăm sóc khách hàng, giao tiếp tốt
Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13 + Thưởng doanh số
Phụ cấp cơm/tháng; phụ cấp ca tối sau 22h00
Nhân lương Lễ, Tết
Được tham gia BHXH, tái khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội thăng tiến ở các vị trí vận hành
Đào tạo chi tiết công việc, môi trường làm việc trẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
