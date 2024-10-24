Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 07

- 3A cụm tiểu thủ công nghiệp Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Kiểm tra hằng ngày, định kỳ các dịch vụ, tiện ích của Bệnh viện.
- Giám sát tính tuân thủ quy trình các hoạt động của bộ phận chăm sóc khách hàng tiền sảnh (Lễ tân/ thu ngân/ điều dưỡng ở các vị trí tiếp đón khách hàng), an ninh nội bộ, bảo vệ, tạp vụ, hộ lý.
- Giám sát tính tuân thủ quy trình hoạt động của bộ phận Tổng đài, Truyền thông, Marketing.
- Đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, cảnh quan... theo yêu cầu của Bệnh viện.
- Phối hợp xử lý các thông tin từ phía QLCL cung cấp để đảm bảo tính tuân thủ của các khoa phòng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng...
- Thực hiện các công việc được phân công (khác) từ phòng QM, BGĐ theo từng giai đoạn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến y tế, dịch vụ khách sạn, tòa nhà cao cấp.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên từ 27 tuổi trở lên, ngoại hình ưa nhìn.
- Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
- Có khả năng làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Cẩn thận, năng động, vui vẻ.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel...)

Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng từ 6.000.000 - 15.000.000 vnđ + thưởng hàng tháng + các phụ cấp công việc: Thu nhập xứng đáng năng lực.
- Phụ cấp ăn trưa: 35K/ngày làm việc.
- Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu từ cấp trên.
- Luôn có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
- Khám sức khỏe định kì. Ưu đãi khám chữa bệnh tại Bệnh viện cho bản thân và gia đình.
- Được chăm sóc sức khỏe toàn diện bằng bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.
- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
- Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
- Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.
- Được cung cấp đồng phục, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
- Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 431 Tam Trinh, lô 07-3A cụm TTCN Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội

