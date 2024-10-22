Tuyển Xây dựng Tập đoàn ROX (ROX Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giám sát hàng ngày: Kiểm tra hàng ngày và định kỳ các dịch vụ, tiện ích của Tòa nhà

2. Giám sát các bộ phận Chăm sóc Cư dân, Lễ tân, Kỹ thuật: Kiểm soát, giám sát hoạt động bộ phận Lễ tân, Kỹ thuật, Chăm sóc Cư dân để duy trì dịch vụ tốt nhất đến Cư dân.

3. Tiếp nhận ý kiến phản ánh của Cư dân: - Trực tiếp xử lý các khiếu nại, ghi nhận ý kiến của Cư dân liên quan đến công tác dịch vụ của nhà thầu. - Báo cáo kịp thời cho QLTN các khiếu nại, sự cố vượt ngoài khả năng xử lý

4. Giám sát các nhà thầu ngoài: Giám sát tính tuân thủ quy trình của các nhà thầu bảo vệ, làm sạch, kiểm soát côn trùng, rác thải, sân vườn, bảo trì kỹ thuật...

5. Khác: Thực hiện vai trò là cầu nối thông tin giữa Cư dân, các nhà thầu với Ban Quản lý Tòa nhà.

6. Báo cáo: Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác Giám sát dịch vụ tại Tòa nhà, các lỗi phát sinh và tình trạng khắc phục lỗi

7. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc BQL khu chung cư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: - Học vấn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý khách sạn hoặc tương đương - Ngoại ngữ: Ưu tiên tiếng Anh/ tiếng Hàn tương đương trình độ B - Tin học: Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: - Kinh nghiệm chuyên môn: 02 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản lý các dịch vụ như dịch vụ làm sạch, kiểm soát côn trùng, chăm sóc cây cảnh, dịch vụ an ninh - Kinh nghiệm quản lý:

3. Kiến thức: - Có các kiến thức liên quan đến các dịch vụ cung cấp tại Tòa nhà. - Có kiến thức về các công việc quản lý tại tòa nhà

4. Năng lực: - Có khả năng giao việc và quản lý hiệu quả công việc. - Có tinh thần trách nhiệm, Liêm chính trong công việc. - Có khả năng giao tiếp & xử lý tình huống tốt - Có kỹ năng quan sát tốt

5. Các yêu cầu khác: Tác phong nhanh nhẹn

Tại Tập đoàn ROX (ROX Group) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8-12 triệu gross

- Tham gia BHXH, BHYT và gói bảo hiểm sức khỏe của Tập đoàn

- Thưởng cuối năm cạnh tranh từ 2-5 tháng lương

- Chính sách tăng lương định kỳ hàng năm

- Tham gia các hoạt động du lịch trong nước, nước ngoài, team building và các sự kiện của Tập đoàn

- Môi trường làm việc năng động, được tham gia đào tạo nhiều khóa học về chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn ROX (ROX Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.