Tuyển Giám Sát Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Nắm rõ và thực hiện theo các tài liệu hệ thống quản lý thuộc trách nhiệm phòng QA.
Quản lý hoạt động nhóm QA. Giám sát và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của từng nhân viên QA.
Tiếp nhận và giám sát việc giải quyết, khắc phục sự không phù hợp (NC) của sản phẩm.
Triển khai và duy trì thực hiện thu thập dữ liệu, thống kê, phân tích lỗi, khiếu nại khách hàng nhằm để tìm nguyên nhân và khắc phục hiệu quả ngăn lỗi lặp lại.
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện hành động khắc phục lỗi của các đơn vị, phản hồi công văn cho khách hàng.
Thống kê số lượng tình hình các sự không phù hợp (NC) trên hệ thống, đánh giá các bộ phận thường gây lỗi.
Chuẩn bị hồ sơ khách hàng đánh giá theo quy định Công ty.
Tiếp nhận, lưu trữ các tài liệu ban hành trên hệ thống thông báo để triển khai cho phòng QA.
Định kỳ báo cáo công việc phụ trách cho Trưởng phòng hàng ngày/tuần/tháng hoặc khi có yêu cầu của Trưởng phòng QA.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ Thuật Hóa học, Công nghệ vật liệu, ...
Anh văn giao tiếp, đọc hiểu tài liệu tốt.
Sử dụng thành thạo MS Office (Power Point, Word, Excel).
Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt.
Ưu tiên có từ 2 năm trở lên kinh nghiệm làm quản lý chất lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày.
Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn.
Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức.
Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM

