Tuyển Xây dựng CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40 - 42 Thạch Thị Thanh ( Và các dự án ), Quận 1

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Giám sát mọi hoạt động thi công của Nhà thầu xây lắp, bao gồm xử lý đất yếu, đắp nền đường, xây dựng mặt đường, thi công các cầu và cống, hạ tầng, hầm/công trình ngầm, cơ – điện, v.v...; Đảm bảo Dự án đạt được các mục tiêu đề ra về khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn lao động và vệ sinh môi trường (ATLĐ-VSMT), theo Hợp đồng. Kiểm tra chất lượng của mọi loại vật liệu đáp ứng thiết kế, Quy định Kỹ thuật, và Hợp đồng; Giám sát các đo đạc và xác nhận khối lượng. Ghi báo cáo hàng ngày (Nhật ký Thi công) về các hoạt động của các đơn vị thi công; Ghi chép và lưu trữ các mẫu biểu, yêu cầu nghiệm thu, báo cáo, biên bản hiện trường, biên bản lấy mẫu vật liệu, các bản tính toán, các kết quả thử nghiệm, v.v... theo quy định. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kỹ sư Thường trú (KSTT), và chịu trách nhiệm trước KSTT, Tư vấn giám sát Trưởng/GĐDA của [Liên danh] TVGS.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành xây dựng Giao thông, Thủy lợi, Dân dụng và Công nghiệp. Thành thạo tin học văn phòng; sử dụng được các phần mềm chuyên môn (Autocad, TDT, phân tích kết cấu, tính toán địa kỹ thuật; biết về BIM...) Có chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng công trình GT hạng I; Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 05 năm tại các dự án giao thông. Có kinh nghiệm TV Giám sát/TVQLDA tối thiểu 01 công trình đường bộ Cấp I hoặc 02 công trình đường bộ Cấp II trở lên.

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ của người lao động:

Được xét tăng lương định kỳ. Thưởng: Năng suất công việc; Nhân viên tiêu biểu; Thâm niên, ... Thưởng các ngày Lễ - Tết: 30/4, 01/5, 02/9, 01/01, lương tháng 13; Thưởng đột xuất khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chế độ phúc lợi:

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Được cấp đồng phục, đồ bảo hộ lao động, văn phòng (định kỳ hàng năm) và bố trí nơi ở khang trang, sạch sẽ, được làm việc tại công trường tốt nhất ngành giao thông. Hỗ chi phí ăn hàng ngày; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản; Tặng quà sinh nhật; 8/3; 20/10; Quà Trung Thu cho con CBNV và được tổ chức đưa và đón khi về quê ăn Tết; Được tham gia các hoạt động ngoại khóa như: văn nghệ, thể thao, hội thi tay nghề,...

Chính sách đào tạo và phát triển:

Được đào tạo nâng cao các kiến thức, lĩnh vực chuyên môn, văn hóa doanh nghiệp; Hỗ trợ việc học thi & nâng hạng chứng chỉ Hành nghề HĐXD...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG LONG

