Tuyển Xây dựng Công ty CP Gỗ BKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty CP Gỗ BKG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty CP Gỗ BKG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Khảo sát hiện trạng dự án được giao, phối hợp với bộ phận thiết kế để làm rõ nội dung thi công. Chuẩn bị và đưa ra các phương án thi công. Lên kế hoạch và tiến độ chi tiết triển khai thi công. Giám sát quá trình thực hiện và nghiệm thu thi công theo quy trình. Quản lý thầu phụ thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ kỹ thuật được duyệt. Đảm bảo tiến độ công trình và chất lượng công trình. Các nhiệm vụ khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Khảo sát hiện trạng dự án được giao, phối hợp với bộ phận thiết kế để làm rõ nội dung thi công.
Chuẩn bị và đưa ra các phương án thi công.
Lên kế hoạch và tiến độ chi tiết triển khai thi công.
Giám sát quá trình thực hiện và nghiệm thu thi công theo quy trình.
Quản lý thầu phụ thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo bản vẽ kỹ thuật được duyệt.
Đảm bảo tiến độ công trình và chất lượng công trình.
Các nhiệm vụ khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm giám sát thi công nội thất văn phòng / thi công xây dựng nhà ở Nhiệt huyết, năng động, trung thực. Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành xây dựng và các chuyên ngành liên quan. Thành thạo Autocad,Word, Excel, Microsoft Project,... Có khả năng đọc hiểu và bóc tách khối lượng bản vẽ. Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về giám sát thi công nội thất, xây dựng. Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay và muốn gắn bó lâu dài. Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cầu tiến
Có kinh nghiệm giám sát thi công nội thất văn phòng / thi công xây dựng nhà ở
Nhiệt huyết, năng động, trung thực.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành xây dựng và các chuyên ngành liên quan.
Thành thạo Autocad,Word, Excel, Microsoft Project,...
Có khả năng đọc hiểu và bóc tách khối lượng bản vẽ.
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm về giám sát thi công nội thất, xây dựng.
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay và muốn gắn bó lâu dài.
Có tinh thần trách nhiệm, tỉ mỉ, cầu tiến

Tại Công ty CP Gỗ BKG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực + tiền trách nhiệm dự án+ tiền hỗ trợ chi phí dự án (cho bộ phận giám sát:tiền tăng ca, tiền gửi xe, ăn đêm....) Lương tháng 13 và thưởng lễ, tết thường niên. Xét tăng lương 6 tháng-1 năm theo năng lực và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty Được hưởng các chế độ thai sản, BHYT, BHXH, ... theo quy định pháp luật Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn Được làm việc với nhiều khách hàng lớn, chuyên nghiệp. Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.
Lương: Thỏa thuận theo năng lực + tiền trách nhiệm dự án+ tiền hỗ trợ chi phí dự án (cho bộ phận giám sát:tiền tăng ca, tiền gửi xe, ăn đêm....)
Lương tháng 13 và thưởng lễ, tết thường niên.
Xét tăng lương 6 tháng-1 năm theo năng lực và tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
Được hưởng các chế độ thai sản, BHYT, BHXH, ... theo quy định pháp luật
Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn
Được làm việc với nhiều khách hàng lớn, chuyên nghiệp.
Được đào tạo về kỹ năng làm việc và nâng cao chuyên môn để phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ BKG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Gỗ BKG

Công ty CP Gỗ BKG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà HPC Land Mark 105, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

