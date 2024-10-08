Tuyển Xây dựng Công ty TNHH thẩm mỹ quốc tế Linh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

Tham gia thực hiện các công việc của dự án trong giai đoạn chuẩn bị ký hợp đồng

– Khảo sát hiện trạng công trường

– Lập biện pháp, tiến độ thi công và sơ đồ tổ chức của công trường

– Thực hiện các công việc chuẩn bị triển khai thi công

– Lập tiến độ thi công chi tiết

– Lập dự trù vật tư chính, vật tư phụ.

– Lập dự trù tài chính công trường.

– Lập dự trù nhân công, thiết bị, dụng cụ thi công.

Tổ chức, quản lý và triển khai công việc trên công trường trong giai đoạn thi công

– Điều chỉnh, bổ sung tiến độ thi công, thiết kế, cung ứng vật tư, các dự trù vật tư, dự trù tài chính, kế hoạch sử dụng công nhân khi khởi công công trình.

– Tổ chức, phân công công việc cho từng thành viên trong Ban chỉ huy công trường và các đội nhóm tham gia thi công tại công trường.

– Triển khai thực hiện theo tiến độ và kế hoạch đã lập.

– Kiểm soát quá trình thực hiện, đảm bảo công việc được diễn tiến theo đúng tiến độ và các chi phí công trường, chi phí lương công nhân trong phạm vi đã dự trù.

– Triển khai, kiểm soát việc thực hiện các thủ tục về nhập xuất vật tư, thành phẩm.

– Triển khai, kiểm soát việc thực hiện báo cáo nhập-xuất-tồn hàng hóa, vật tư hàng tuần và cuối công trình.

– Triển khai, kiểm soát việc ghi nhận vật tư, nhân công của thầu phụ tại công trường.

– Theo dõi tiến trình công việc, kiểm soát và điều chỉnh tiến độ thi công, dự trù vật tư, dự trù tài chính, kế hoạch về nhân công, nhân sự phù hợp với thực tế công trường.

– Kiểm soát khối lượng hoàn thành trong quá trình thi công.

– Điều phối nhân sự tại công trường.

– Kiểm tra & đề nghị Thiết kế điều chỉnh bản vẽ theo thực tế thi công; phối hợp với PM, Thiết kế, Xưởng, các nhóm khoán để giải quyết các sự cố, phát sinh, thay đổi trên công trường.

– Tổ chức họp giao ban trong nội bộ công trường và với khách hàng để kịp thời giải quyết những tồn tại và hướng giải quyết khắc phục

– Thực hiện báo cáo nhanh, báo cáo tuần và báo cáo tổng kết công trình.

Tổ chức thực hiện công việc nghiệm thu bàn giao từng giai đoạn, nghiệm thu bàn giao công trình, lập bản vẽ hoàn công

– Thưc hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu quyết toán khối lượng với thầu phụ.

– Thưc hiện nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu bàn giao, quyết toán khối lượng với khách hàng.

Thầu phụ, xưởng

– Điều phối tiến độ công việc của các thầu phụ tham gia thi công

– Kiểm tra và ký xác nhận khối lượng thi công của nhóm khoán & xưởng sản xuất

– Kiểm soát các công tác phát sinh, vật tư trang thiết bị của thầu phụ đưa vào sử dụng tại công trường

– Đánh giá chất lượng, năng lực, tinh thần làm việc của các nhóm khoán

Nhân sự

– Quản lý, kiểm soát tất cả nhân viên, công nhân làm việc tại công trường, bao gồm cả công nhân của thầu phụ.

– Xác nhận thời gian làm việc của nhân viên, công nhân trên bảng chấm công.

– Nhận xét, đánh giá quá trình làm việc, công tác của nhân viên và công nhân tại công trường, đề xuất khen thưởng, kỷ luật.

– Hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm về tổ chức quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho nhân viên mới.

– Tuyển dụng công nhân & hướng dẫn, huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho công nhân tại công trường.

Phối hợp với nhân viên quản lý công nhân trong công tác quản lý và điều động công nhân.

2. TRÁCH NHIỆM PHỤ

– Đề xuất trang bị trang thiết bị thi công cho phù hợp với điều kiện thi công của công trường

– Phối hợp với BP Vật tư và Trưởng bộ phận chọn thầu phụ phù hợp với yêu cầu về chất lượng, tiến độ và chi phí của công trình.

– Hỗ trợ các chỉ huy công trường khác bằng mọi khả năng có thể của công trường mình đang phụ trách.

– Thực hiện các công việc khác phù hợp với khả năng khi được Giám Đốc yêu cầu

– Trình độ: từ cao đẳng trở lên

– Tốt nghiệp chuyên ngành: xây dựng

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh

– Tin học : Biết sử dụng MS outlook, CRM, Word, Excel, biết lập tiến độ bằng MS Project, xem và in các file Acad. đáp ứng yêu cầu công việc.

– Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 3 năm làm việc tại các công trình xây dựng – trang trí nội thất.

– Kiến thức quản lý dự án, giám sát thi công : Có chứng chỉ, bằng cấp, kinh nghiệm về quản lý dự án, giám sát thi công.

– Kiến thức về M&E: Có kinh nghiệm giám sát, thi công hệ thống M&E – Am hiểu cấu tạo chi tiết đồ gỗ, hiểu biết về các loại vật liệu trong nội thất – Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, chủ động đề xuất trong công việc. – Có khả năng đi công tác tỉnh.......

– Có laptop cá nhân

– Lập kế hoạch, tổ chức quản lý công trường: Tổ chức phân công, triển khai công việc, quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí trên công trường.

– Lập tiến độ thi công: Sử dụng thành thạo phần mền Microsoft project trong việc lập và quản lý tiến độ thi công.

– Kỹ năng xử lý kỹ thuật: Xử lý được những việc thường xuyên trên công trường, đề ra giải pháp, biện pháp xử lý sự cố và những trở ngại phát sinh trong quá trình thi công.

– Khả năng giải quyết vấn đề: Có khả năng quyết đoán, tự giải quyết vấn đề. Có khả năng tự quyết định công việc, linh động trong mọi tình huống

– Đọc bản vẽ : Đọc hiểu thông suốt tất cả bản vẽ thiết kế.

– Kỹ năng tính toán: Tính toán nhanh, chính xác

– Kỹ năng Giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt, tạo ấn tượng tốt với mọi người.

Phúc lợi:

Các ngày kỷ niệm trong năm: 8/3, 10/3 AL, 30/4, 1/5, Trung thu, 2/9, 20/10, Tết Dương Lịch, Âm Lịch có quà/ thưởng.

Sinh nhật bản thân.

Phúc lợi khác: cưới, hiếu hỉ...

Làm đẹp giá nhân viên.

Phép năm: 12 ngày/ năm, sử dụng đến tháng 3 năm sau.

Môi trường: làm việc thoải mái, sáng tạo.

