Tuyển Xây dựng Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 61
- 63 Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Phụ trách giám sát thi công công trình
- Triển khai công việc, hướng dẫn công nhân, thầu phụ tiến hành công việc ở công trường làm theo đúng bản vẽ thiết kế
- Kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công
- Theo dõi chất lượng/ số lượng vật tư tại công trình
- Kiểm tra khối lượng thi công tại công trình
- Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật thi công theo tiêu chuẩn thi công và tiêu chuẩn hoàn thiện
- Xử lý các tình huống phát sinh tại công trường
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
- Có kinh nghiệm giám sát công trình
- Am hiểu về vật liệu, kỹ thuật thi công
- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thi công
- Có khả năng lập kế hoạch và báo cáo
- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm theo quy định
Teambuilding, du lịch hàng năm
Thưởng dự án
Đào tạo phát triển
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
