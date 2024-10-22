Tuyển Xây dựng Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 - 63 Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Phụ trách giám sát thi công công trình

- Triển khai công việc, hướng dẫn công nhân, thầu phụ tiến hành công việc ở công trường làm theo đúng bản vẽ thiết kế

- Kiểm soát, kiểm tra tiến độ thi công

- Theo dõi chất lượng/ số lượng vật tư tại công trình

- Kiểm tra khối lượng thi công tại công trình

- Giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật thi công theo tiêu chuẩn thi công và tiêu chuẩn hoàn thiện

- Xử lý các tình huống phát sinh tại công trường

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm giám sát công trình

- Am hiểu về vật liệu, kỹ thuật thi công

- Có khả năng đọc hiểu bản vẽ thi công

- Có khả năng lập kế hoạch và báo cáo

- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm theo quy định

Teambuilding, du lịch hàng năm

Thưởng dự án

Đào tạo phát triển

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Nội Thất Amavi

