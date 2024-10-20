Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Giám sát Quy trình thanh toán , Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P & L của cửa hàng hàng tháng Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng Tuyển dụng nhân viên cửa hàng
Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra
Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
Giám sát Quy trình thanh toán , Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị
Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả
Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca
Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P & L của cửa hàng hàng tháng
Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing
Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng
Tuyển dụng nhân viên cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc theo nhóm Sẵn sàng làm việc theo ca Thân thiện, siêng năng & chịu khó Nắm bắt và học hỏi nhanh. Độ tuổi từ 20 – 30 Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên. Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ, thực phẩm và 1 năm trở lên vị trí Giám sát
Có khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và làm việc theo nhóm
Sẵn sàng làm việc theo ca
Thân thiện, siêng năng & chịu khó
Nắm bắt và học hỏi nhanh.
Độ tuổi từ 20 – 30
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ, thực phẩm và 1 năm trở lên vị trí Giám sát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh thu Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật quy định(Bảo Hiểm Xã Hội; Bảo Hiểm Y Tế; Bảo Hiểm Thất Nghiệp) Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật 12 ngày phép/ năm, phép ốm đau Bảo hiểm tai nạn 24/7 Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh thu
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật quy định(Bảo Hiểm Xã Hội; Bảo Hiểm Y Tế; Bảo Hiểm Thất Nghiệp)
Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật
12 ngày phép/ năm, phép ốm đau
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager
Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC
Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT4 Vimeco Nguyễn Chánh, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

