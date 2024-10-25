Tuyển Giám Sát Cửa Hàng thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng Giám sát Quy trình thanh toán, Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P & L của cửa hàng hàng tháng Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng Tuyển dụng nhân viên cửa hàng Quan sát, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện các công việc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cửa hàng
Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra
Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
Giám sát Quy trình thanh toán, Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị
Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả
Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca
Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P & L của cửa hàng hàng tháng
Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing
Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng
Tuyển dụng nhân viên cửa hàng
Quan sát, hướng dẫn và đảm bảo nhân viên thực hiện các công việc theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng F&B, chuỗi bán lẻ Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm Hiểu về PnL (Quản lý chi phí: Nhân sự, nguyên vật liệu, chi phí khác ...) Hiểu về VSATTP, các kiểm soát quy trình tiêu chuẩn VSATTP Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết tình huống Sẵn sàng làm việc theo ca; sẵn sàng tăng ca khi cửa hàng cần hỗ trợ Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ, học hỏi nhanh, trung thực Độ tuổi từ 20 – 35
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng nhóm trong lĩnh vực nhà hàng, cửa hàng F&B, chuỗi bán lẻ
Giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc theo nhóm
Hiểu về PnL (Quản lý chi phí: Nhân sự, nguyên vật liệu, chi phí khác ...)
Hiểu về VSATTP, các kiểm soát quy trình tiêu chuẩn VSATTP
Kỹ năng chăm sóc khách hàng và giải quyết tình huống
Sẵn sàng làm việc theo ca; sẵn sàng tăng ca khi cửa hàng cần hỗ trợ
Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, chăm chỉ, học hỏi nhanh, trung thực
Độ tuổi từ 20 – 35

Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh thu Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp) Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật 12 ngày phép/ năm, phép ốm đau Bảo hiểm tai nạn 24/7 Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng: Team Building, Ngày hội Thể thao...
Thu nhập: Lương cơ bản + thưởng doanh thu
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định (Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế; Bảo hiểm Thất nghiệp)
Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật
12 ngày phép/ năm, phép ốm đau
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager
Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC
Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng: Team Building, Ngày hội Thể thao...
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày và 6 ngày/tuần
Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Trương Định, P.6, Q.3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

