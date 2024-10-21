Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 152 Hoàng Trọng Mậu, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chia ca, phân công công việc cho nhân viên
Điều phối, hỗ trợ phục vụ khách hàng
Giải quyết các yêu cầu, sự cố, phàn nàn của khách hàng
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên
Triển khai thực hiện các chương trình marketing, phối hợp với các bộ phận liên quan phục vụ khách hàng.
Quản lý tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ quá trình làm việc.
Các công việc khác theo yêu cầu công ty
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhà hàng, khách sạn.
Tiếng anh giao tiếp tốt, có từ 2 ngoại ngữ trở lên là một lợi thế.
Kinh nghiệm ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Sử dụng phần mềm bán hàng, kỹ năng Excel, Word tốt.
Trung thực, thật thà, cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được Tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và quy định của công ty
Khen thưởng & phúc lợi phong phú.
Đánh giá định kỳ hàng năm.
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.
Được đào tạo phát triển thăng tiến
Du lịch, nghỉ mát hàng năm.
Các chế độ khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NLINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
