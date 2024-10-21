Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
- Hà Nội: Cửa hàng Jollibee Tầng 1 Vincom Plaza Điện Biên Phủ, TP Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
Dẫn dắt cửa hàng để đạt được mục tiêu kinh doanh đã đề ra
Theo dõi / giám sát toàn bộ đội ngũ nhân viên cửa hàng để thực hiện đầy đủ Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng
Giám sát Quy trình thanh toán, Kiểm soát các loài gây hại, Sửa chữa và Bảo dưỡng Thiết bị
Kiểm soát ngân sách / kiểm kê hàng hóa một cách hiệu quả
Sắp xếp lịch làm việc của nhân viên theo ca
Hỗ trợ Cửa hàng trưởng trong việc kiểm soát chi phí, phân tích P&L của cửa hàng hàng tháng
Thực hiện POSM theo hướng dẫn của bộ phận Marketing
Phát triển và đào tạo nhân viên cửa hàng
Tuyển dụng nhân viên cửa hàng
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sẵn sàng làm việc theo ca
Thân thiện, siêng năng & chịu khó
Nắm bắt và học hỏi nhanh.
Độ tuổi từ 20 – 33 tuổi
Kinh nghiệm:
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, bán lẻ, thực phẩm và kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng trở lên ở vị trí tương đương.
Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật quy định(Bảo Hiểm Xã Hội; Bảo Hiểm Y Tế; Bảo Hiểm Thất Nghiệp)
Làm ngày lễ, Tết nhân hệ số theo Luật
12 ngày phép/ năm, phép ốm đau
Bảo hiểm tai nạn 24/7
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Store Manager
Được đào tạo các khóa kỹ năng chuyên môn theo tiêu chuẩn tập đoàn JFC
Tham gia các sự kiện nội bộ của Cửa hàng
Thời gian làm việc: 8 tiếng/ ngày và 6 ngày/ tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jollibee Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
