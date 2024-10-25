Tuyển Giám Sát Cửa Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

- Đảm bảo vận hành trong tra, kiểm tra đầu ca và kết ca

- Sắp xếp lịch làm việc, tuyển dụng, đào tạo nhân sự mới

- Kiểm tra hàng hóa đầu ca, hỗ trợ Order hàng, quản lý xuất nhập tồn, quản lý tài sản, trang thiết bị của cửa hàng,...

- Giải quyết các sự cố trong ca bao gồm: nhân sự, than phiền khách hàng, thiếu hụt hàng hóa

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Đảm bảo VSATTP theo chuẩn quy định

- Hỗ trợ quản lý cửa hàng tổng hợp các báo cáo để gửi đến các phòng ban khối hỗ trợ: Báo cáo doanh thu hằng ngày, hàng tuần, báo cáo hàng hủy, ...

- Hỗ trợ nhân viên phục vụ khách hàng trong giờ cao điểm

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng chuyên môn: 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có tính kỷ luật.

- Khả năng phân tích, xử lý và điều phối thông tin.

- Khả năng trình bày, truyền đạt thông tin.

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, tính phối hợp.

- Sáng tạo, nhanh nhẹn, siêng năng, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (Fulltime);

- Hưởng các khoản phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ...;

- Hưởng các khoản thưởng cho các ngày Lễ/Tết, Lương tháng 13;

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm;

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

