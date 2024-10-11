Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
- Hồ Chí Minh: 161 đường số 1, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với 84 cửa hàng trên khắp cả nước, hệ thống trà sữa MayCha tiếp tục tìm kiếm đồng đội gia nhập vị trí Shift Supervisor/ Shift Leader để đảm nhiệm các đầu mục quan trọng như sau:
Vận hành ca làm việc Hướng dẫn nhân viên mới Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên Giám sát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tác phong làm việc của nhân viên. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ cao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: ít nhất 4 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương
Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo
Kỹ năng, năng lực cần có: Chủ động và trách nhiệm trong công việc Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn
Thưởng BSC hàng tháng (dao động 850.000 - 3.200.000. Tỷ lệ trên 70% cửa hàng toàn hệ thống đạt thưởng BSC)
Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh
Thử việc 100% lương
BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/7
Chính sách ưu đãi nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
