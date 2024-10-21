Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Ông Ích Khiêm, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Với 80 cửa hàng trên khắp cả nước, hệ thống trà sữa MayCha tiếp tục tìm kiếm đồng đội gia nhập vị trí Shift Supervisor/ Shift Leader/ Giám sát cửa hàng để đảm nhiệm các đầu mục quan trọng như sau:
Vận hành ca làm việc Hướng dẫn nhân viên mới Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên Giám sát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tác phong làm việc của nhân viên. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ cao
Vận hành ca làm việc
Hướng dẫn nhân viên mới
Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên
Giám sát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tác phong làm việc của nhân viên.
Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ cao

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương
Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo
Kỹ năng, năng lực cần có:
Chủ động và trách nhiệm trong công việc
Lập kế hoạch và tổ chức công việc
Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ
Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.
Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương
Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo
Kỹ năng, năng lực cần có: Chủ động và trách nhiệm trong công việc Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.
Chủ động và trách nhiệm trong công việc Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.
Chủ động và trách nhiệm trong công việc
hủ động và trách nhiệm
Lập kế hoạch và tổ chức công việc
kế hoạch và tổ chức
Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ
huấn luyện và tư vấn
Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn
Thưởng BSC hàng tháng
Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh
Thử việc 100% lương
BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/7
Chính sách ưu đãi nội bộ
Đào tạo thăng tiến nội bộ
Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn
Thưởng BSC hàng tháng
Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh
Thử việc 100% lương
BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/7
Chính sách ưu đãi nội bộ
Đào tạo thăng tiến nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

