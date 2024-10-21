Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Ông Ích Khiêm, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Với 80 cửa hàng trên khắp cả nước, hệ thống trà sữa MayCha tiếp tục tìm kiếm đồng đội gia nhập vị trí Shift Supervisor/ Shift Leader/ Giám sát cửa hàng để đảm nhiệm các đầu mục quan trọng như sau:

Vận hành ca làm việc Hướng dẫn nhân viên mới Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên Giám sát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tác phong làm việc của nhân viên. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ cao

Vận hành ca làm việc

Hướng dẫn nhân viên mới

Sắp xếp ca làm việc cho nhân viên

Giám sát chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và tác phong làm việc của nhân viên.

Giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn về dịch vụ, mang đến cho khách hàng trải nghiệm chất lượng phục vụ cao

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo Kỹ năng, năng lực cần có: Chủ động và trách nhiệm trong công việc Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm tại vị đương nhiệm hoặc trách nhiệm tương đương

Tính cách: hòa đồng – vui vẻ - năng động – sáng tạo

Kỹ năng, năng lực cần có: Chủ động và trách nhiệm trong công việc Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.

Chủ động và trách nhiệm trong công việc Lập kế hoạch và tổ chức công việc Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.

Chủ động và trách nhiệm trong công việc

hủ động và trách nhiệm

Lập kế hoạch và tổ chức công việc

kế hoạch và tổ chức

Khả năng huấn luyện và tư vấn cho đội ngũ

huấn luyện và tư vấn

Khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngủ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn Thưởng BSC hàng tháng Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh Thử việc 100% lương BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/7 Chính sách ưu đãi nội bộ Đào tạo thăng tiến nội bộ

Mức lương theo năng lực được đánh giá trong quá trình phỏng vấn

Thưởng BSC hàng tháng

Lương tháng 13, bonus theo tình hình kinh doanh

Thử việc 100% lương

BHXH, Bảo hiểm tại nạn 24/7

Chính sách ưu đãi nội bộ

Đào tạo thăng tiến nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin