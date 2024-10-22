Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Kinh doanh/Bán hàng

- Kiểm tra hàng ngày và định kì các dịch vụ, tiện ích của tòa nhà

- Giám sát tính tuân thủ quy trình của các nhà thầu an ninh, làm sạch, kiểm soát côn trùng, rác thải, sân vườn, bảo trì kỹ thuật...

- Đảm bảo duy trì các tiêu chuẩn an toàn, an ninh, vệ sinh, cảnh quan, hoạt động bảo dưỡng...theo yêu cầu của chủ đầu tư công ty.

- Đảm bảo các hoạt động bảo dưỡng được tiến hành theo đúng yêu cầu về an toàn lao động.

- Phòng ngừa và giảm thiểu tối đa rủi ro về tài sản cho chủ đầu tư

- Tham gia xây dựng, cập nhật và triển khai hệ thống quy trình quản lý

- Quản lý, giám sát hoạt động các bộ phận Ban quản lý để duy trì dịch vụ tốt nhất đến khách hàng

- Thực hiện vài trò là cầu nối thông tin giữa khách hàng, các nhà thầu với Ban quản lý KĐT

- Thiết lập, triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó đề xuất các ý tưởng, phương án cải tiến dịch vụ khách hàng, đảm bảo các dịch vụ cung cấp tới khách hàng đạt tiêu chuẩn

- Phân tích, nhìn nhận các vấn đề về tiềm ẩn rủi ro và báo cáo Ban lãnh đạo công ty để có phương án xử lý kịp thời, xử lý các vấn đề phát sinh đúng quy trình.

- Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý.

- Độ tuổi: 24 - 40 tuổi.

- Độ tuổi: 24 - 40 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương tại các khách sạn, tòa nhà văn phòng, tòa nhà hỗn hợp hoặc căn hộ chung cư. Có kỹ năng giám sát.

- Có kiến thức, hiểu biết về các thủ tục, quy trình vệ sinh, kiểm soát an ninh, an toàn, PCCC, sơ cấp cứu và biết cách phối hợp với cư dân, nhà thầu xây dựng, cơ quan chức năng địa phương

- Ưu tiên có các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên nghiệp

- Thành thạo tin học văn phòng: word, excel...

- Mức lương thỏa thuận tương xứng với năng lực

- Mức lương thỏa thuận tương xứng với năng lực

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ;

- Chế độ đãi ngộ tốt:

- Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...

- Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ thưởng các ngày lễ, tết.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

