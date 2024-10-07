Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần One Capital Hospitality làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần thực phẩm Fuji (Fuji Food) là đơn vị thành viên của Công ty CP One Capital Hospitality có nhu cầu tuyển dụng vị trí Giám sát kinh doanh kênh GT như sau:

Giám sát kinh doanh kênh GT

Quản lý hoạt động bán hàng:

Tìm kiếm, mở rộng phát triển khách hàng mới/hệ thống Đại lý, NPP kênh GT & HRC. Lập tuyến bán hàng, viếng thăm khách hàng mỗi ngày trong khu vực phụ trách đạt chỉ tiêu của công ty về Doanh số, số lượng KH chăm sóc... Chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát các điều khoản liên quan của Hợp đồng bán hàng. Triển khai các hoạt động Marketing, triển khai đúng chương trình khuyến mãi công ty đến khách hàng. Chịu trách nhiệm với doanh số được giao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đảm bảo chỉ tiêu của công ty về doanh thu, sản phẩm và khách hàng (Chỉ tiêu Tháng, Quý, Năm). Thực hiện các công việc khác được Trưởng phòng và BTGĐ phân công.

Quản lý khách hàng:

Phối hợp các phòng ban khác thực hiện các công việc: ký hợp đồng/CTKM, đối chiếu, thu hồi công nợ. Quản lý nguồn dữ liệu KH của công ty: Kênh bán/ Hàng hóa / Doanh thu... Tuyệt đối không chia sẻ thông tin data ra bên ngoài. Xây dựng mối quan hệ và phục vụ tốt với khách hàng. Là đầu mối làm việc trực tiếp, đại diện Công ty giao dịch với nhà phân phối/đại lý, Nhà hàng, khách sạn. Xây dựng kế hoạch phát triển khách hàng và doanh số bán hàng trong khu vực phụ trách.

Báo cáo, lập kế hoạch:

Báo cáo trực tiếp cho GSBH/ Trưởng phòng KD. Phân tích, báo cáo, lập kế hoạch bán hàng/ CTKM/ Chăm sóc khách hàng. Nghiên cứu, tìm hiểu trị trường, báo cáo tình hình thực tế thị trường. Đề xuất với GSBH/ TPKD/ BTGĐ những phương án, giải pháp hiệu quả cho các hoạt động của kinh doanh phục vụ việc phát triển gia tăng doanh số theo từng thời điểm.

Đảm bảo tiêu chuẩn làm việc:

Thực hiện theo tiêu chuẩn hình ảnh, tác phong khi làm việc với KH, VP Công ty. Thực hiện theo nội quy, quy định công ty ban hành

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức & trao dồi kinh nghiệm về lĩnh vực thực phẩm & bán lẻ;

Có tố chất và kỹ năng dịch vụ khách hàng;

Kỹ năng lập và bám sát thực hiện kế hoạch

Trung thực Trung thành (tuyệt đối không tiêu cực);

Gương mẫu, công bằng;

Đảm bảo sức khỏe tốt;

Sẵn sàng di chuyển và đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận; Thưởng: Theo quy định công ty; Chế độ thưởng, bảo hiểm, phúc lợi khác theo quy định của Công ty; Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế; Môi trường làm việc năng động, cạnh tranh, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin