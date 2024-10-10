Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH BEDLINKER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Hát Giang, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Tân Bình

Lập kế hoạch kinh doanh tour outbound cho nhóm khách đoàn theo tháng/quý/năm, các kỳ nghỉ lễ, Tết, hè.

– Lên kế hoạch khảo sát, phân tích thị trường, khai thác nguồn khách hàng doanh nghiệp lớn và tiềm năng.

– Xây dựng và phát triển các chương trình tour phù hợp với giá cạnh tranh, phát triển các sản phẩm tour mới, dịch vụ mới.

– Đề xuất ngân sách thực hiện và chịu trách nhiệm triển khai trên kế hoạch đề ra.

– Phân chia công việc, giám sát và hỗ trợ nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu, đánh giá kết quả kinh doanh của team.

– Phối hợp chặt chẽ với các đối tác cung cấp dịch vụ để bảo đảm khách hàng được sử dụng dịch vụ tốt nhất.

– Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, thời gian và lộ trình tour, kết quả của tour, tính cạnh tranh của sản phẩm/ dịch vụ.

– Hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng các thông tin về quyền lợi và cách sử dụng tối ưu sản phẩm dịch vụ của công ty.

– Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với nguồn khách hàng doanh nghiệp đã có.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ cấp quản lý.

– Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch hoặc các ngành nghề khác liên quan.

– Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

– Có kiến thức và hiểu biết về các sản phẩm tour du lịch nội địa và quốc tế, về thị trường du lịch.

– Kỹ năng giao tiếp tốt, am hiểm tâm lý khách hàng, làm việc nhóm, xử lý vấn đề,...

– Có đam mê, nhiệt huyết, tận tâm với nghề.

– Thành thạo MS Office (Word, Excel).

– Trung thực, không ngại khó, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH BEDLINKER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng + Hoa hồng từ 20-40%

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng Tháng 13...

Du lịch cùng công ty mỗi năm 1-2 lần.

Được tham gia nhiều sự kiện gắn kết nhân viên xuyên suốt trong năm như các hoạt động thể thao, team building, liên hoan,...

Được cấp máy tính làm việc.

Nghỉ phép 12 ngày/năm, thưởng các ngày lễ trong năm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEDLINKER

