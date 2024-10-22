Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 569 - 571 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

- Lập kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm của team trình GĐ kinh doanh xem xét

- Quản lý team khu vực. Đảm bảo quy trình làm việc của team đạt hiệu quả tối đa

- Đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị để hoạt động kinh doanh của nhóm hiệu quả.

- Hỗ trợ nhân viên trong quá trình tìm kiếm và tiếp xúc khách hàng.

- Tìm kiếm, mở rộng quy mô bán hàng, tăng số lượng nhà cung cấp

- Duy trì mối quan hệ và chăm sóc các khách hàng hiện có;

- Phối hợp với bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề về giá sản phẩm, chương trình khuyến mãi, tình trạng tồn kho

- Theo dõi chỉ số kinh doanh của team, thực hiện báo cáo kinh doanh theo định kỳ

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc

- Nam tuổi từ 30, có ngoại hình sáng, tác phong chững chạc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh/Marketing/Kinh tế...hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

- Ưu tiên có kinh nghiệm kênh B2B, đại lý, NPP, kinh doanh thiết bị ngành vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh

- Trung thực, thẳng thắng, chịu được áp lực công việc

- Điềm đạm, chín chắn và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: lương cứng cao tùy theo năng lực + hoa hồng + Các khoản thưởng;

- Qùa tặng, thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, hiếu hỉ.

- Thưởng cuối năm: Tháng 13 + Nhân viên xuất sắc;

- Phụ cấp chi phí điện thoại + Phụ cấp đi lại;

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật định Nhà nước;

- Du lịch hằng năm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Pháp luật và Công ty.

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, được trao cơ hội điều hành, quản lý nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NAM ĐÔ

