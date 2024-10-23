Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tìm kiếm khách hàng và tư vấn bán hàng:

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tại các khu vực quản lý. Tư vấn và thuyết phục khách hàng hợp tác & phân phối sản phẩm của Công ty. Đảm bảo thể hiện hình ảnh, thương hiệu Công ty thông qua phong cách bán hàng chuyên nghiệp.

Quản lý đội ngũ:

Sắp xếp lịch làm việc TDV thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần. Kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên. Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý. Xây dựng sự đoàn kết, gắn bó giữa các nhân viên, giải quyết mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ cửa hàng. Họp TDV tối thiểu 01 lần/tuần. Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình. Hỗ trợ công việc bán hàng. Trực tiếp huấn luyện TDV thử việc. Hướng dẫn và kèm cặp nhân viên bán hàng & nhân viên kinh doanh mới cho đến khi quen việc.

Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng:

Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán được, những mã không bán được, lý do không bán được hàng. Trực tiếp tham gia tiếp khách và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng vượt ngoài phạm vi của nhân viên. Tìm hiểu nguyên nhân khi có những biến đổi doanh thu đột biến. Nắm bắt số tồn hàng ngày. Báo cáo doanh thu bán hàng, chủ động đặt hàng định kỳ mỗi tuần, mỗi tháng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Y, Dược Am hiểu kênh ETC Bệnh viện, Phòng khám Có tối tiểu 3-5 năm làm việc kênh ETC Bệnh viện Có kinh nghiệm quản lý nhân sự (team từ 5-10 người)

Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + Trợ cấp ăn trưa và chi phí gửi xe Thưởng các ngày Lễ, Tết BHYT, BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam

