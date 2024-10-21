Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

- Giám sát tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan tới mọi quy trình được áp dụng tại Khối Cửa hàng:

+ Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở nhân sự về quy chuẩn cửa hàng nâng cao hiệu quả hoạt động vận hành nhằm tối ưu hiệu quả bán hàng

+ Phát hiện và ghi nhận các sai phạm ở các Cửa hàng; và phối hợp với P.HCNS tiến hành xử lý căn cứ quy định của Công ty.

- Giám sát quy chuẩn về hoạt động triển khai Bán hàng, CSKH

+ Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu

+ Tiếp nhận kế hoạch kinh doanh và phổ biến thông tin tới các cửa hàng

+ Theo dõi, tổng hợp và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở bộ phận kinh doanh thực hiện đúng với kế hoạch đã được phê duyệt.

+ Tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại từ khách hàng, các bộ phận trong phòng KD, trong công ty

+ Báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng và đưa ra các biện pháp tối ưu chương trình.

- Hỗ trợ các công việc khác như Nghiên cứu thị trường, đối thủ cùng ngành nghề, nghiên cứu khách hàng,...

Yêu Cầu Công Việc

- Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ngành bán lẻ, thời trang

- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực, và trách nhiệm

- Có khả năng tư duy nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường.

- Am hiểu kiến thức về vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ: xây dựng và vận hành quy trình, giám sát/kiểm soát vận hành

- Có khả năng phân tích số liệu, đọc hiểu số liệu kinh doanh

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 – 20tr/tháng Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực, theo quy định của công ty. Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định chung của Công ty Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc. Có quyền đề xuất ý kiến và phương pháp để hoàn thiện công việc chuyên môn đảm nhiệm và công việc chung của toàn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

