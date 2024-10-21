Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần MHA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Công ty Cổ phần MHA

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần MHA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Giám sát tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan tới mọi quy trình được áp dụng tại Khối Cửa hàng:
+ Giám sát, đôn đốc, nhắc nhở nhân sự về quy chuẩn cửa hàng nâng cao hiệu quả hoạt động vận hành nhằm tối ưu hiệu quả bán hàng
+ Phát hiện và ghi nhận các sai phạm ở các Cửa hàng; và phối hợp với P.HCNS tiến hành xử lý căn cứ quy định của Công ty.
- Giám sát quy chuẩn về hoạt động triển khai Bán hàng, CSKH
+ Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu
+ Tiếp nhận kế hoạch kinh doanh và phổ biến thông tin tới các cửa hàng
+ Theo dõi, tổng hợp và thường xuyên đôn đốc nhắc nhở bộ phận kinh doanh thực hiện đúng với kế hoạch đã được phê duyệt.
+ Tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại từ khách hàng, các bộ phận trong phòng KD, trong công ty
+ Báo cáo kết quả hoạt động hàng tháng và đưa ra các biện pháp tối ưu chương trình.
- Hỗ trợ các công việc khác như Nghiên cứu thị trường, đối thủ cùng ngành nghề, nghiên cứu khách hàng,...

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương ngành bán lẻ, thời trang
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực, và trách nhiệm
- Có khả năng tư duy nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường.
- Am hiểu kiến thức về vận hành chuỗi cửa hàng bán lẻ: xây dựng và vận hành quy trình, giám sát/kiểm soát vận hành
- Có khả năng phân tích số liệu, đọc hiểu số liệu kinh doanh

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 – 20tr/tháng Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực, theo quy định của công ty. Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định chung của Công ty Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc. Có quyền đề xuất ý kiến và phương pháp để hoàn thiện công việc chuyên môn đảm nhiệm và công việc chung của toàn công ty.
Lương: 15 – 20tr/tháng
Được hưởng quyền lợi tương ứng với công việc đảm nhiệm và năng lực, theo quy định của công ty.
Được tham gia đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định chung của Công ty
Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.
Có quyền đề xuất ý kiến và phương pháp để hoàn thiện công việc chuyên môn đảm nhiệm và công việc chung của toàn công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MHA

Công ty Cổ phần MHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 148 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-kinh-doanh-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job215853
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 97 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 187 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Data Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Openrays làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Openrays
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên kịch Công ty Cổ phần Lotus Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Lotus Media
7.6 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH COZY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH COZY VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH LONG
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ V-NATURE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ V-NATURE
8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH Ô TÔ BẮC ÂU HÀ NỘI
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại IMP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại IMP Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH BiCare làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu Công ty TNHH BiCare
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý tài sản CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP MEC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Backend Developer SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 27 Triệu SAPP Academy
16 - 27 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LAN CHI
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
1,000 - 2,000 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN (ENL) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN (ENL)
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN TRUE SUCCESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ TƯ VẤN TRUE SUCCESS
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sunhouse
600 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dịch vụ quảng cáo JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu JobsGO Recruit
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty CP Quốc Tế Bách Hợp
7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VITDUCT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VITDUCT
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần giáo dục quốc tế Thanh Mai
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần U2 Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần U2 Holdings
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm