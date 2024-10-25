Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Sát Kinh Doanh thu nhập 15 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Phụ trách địa bàn khu vực: Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre, Long An
Phụ trách địa bàn khu vực:
- Nhận toàn bộ Mục tiêu và Doanh thu kinh doanh vùng/ khu vực phụ trách.
- Triển khai Chiến lược và Nội dung thực hiện công việc đến Nhân viên kinh doanh vùng/ khu vực phụ trách.
- Theo dõi giám sát để hoàn thành mục tiêu của nhân viên kinh doanh vùng phụ trách.
- Chịu trách nhiệm việc thực hiện của nhân viên kinh doanh vùng.
- Triển khai các chương trình thị trường trọng điểm và chịu trách nhiệm kết quả thị trường vùng phụ trách.
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn
Địa chỉ văn phòng: VP Cần Thơ: Số 13/5 Khu Vực 4, Ngang Khu dân cư Văn Hóa Tây Đô, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Địa chỉ văn phòng:

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí giám sát vùng và ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, điện máy, điện tử, điện lạnh, gia dụng,...
- Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kênh GT, bám sát mục tiêu, không ngại di chuyển công tác địa bàn tỉnh
- Thông thạo địa bàn khu vực phụ trách
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng 12- 15 triệu + % hoa hồng theo NVKD khu vực phụ trách (Thu nhập upto 30tr)
- Xét tăng lương 1 năm 2 lần.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký hợp đồng lao động chính thức và các chế độ đãi ngộ phúc lợi khác (Thưởng lễ tết, nghỉ mát năm, khám sức khỏe, các hoạt động gắn kết nhân viên...)
- Được tham gia các chương trình, khóa học đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ BÌNH ANH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

