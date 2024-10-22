Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Giám sát kinh doanh khu vực miền Bắc. Xây dựng đội ngũ kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty; Phối hợp tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện cho nhân viên bán hàng trên tuyến; Lên kế hoạch và triển khai cho nhân viên kinh doanh, điểm bán hoàn thành chỉ tiêu được giao; Quản lý nhân viên bán hàng, khách hàng trong các vấn đề: Doanh số, Chương trình khuyến mãi, Công nợ, chiết khấu, hoa hồng; Thay mặt công ty duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt các khách hàng trọng điểm; Chịu trách nhiệm về doanh số và mức độ hiện diện hệ thống bán hàng được giao; Kiểm soát kế hoạch kinh doanh thực hiện đúng định hướng và chiến lược chung; Đàm phán các điều kiện kinh doanh và hợp đồng mua bán với khách hàng; Phân tích tình hình thị trường cạnh tranh, kịp thời đưa ra các chương trình bám sát thị trường; Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh cho nhóm kinh doanh tại thị trường phụ trách; Giám sát điều hành nhóm kinh doanh, tiếp nhận ý kiến, tổng hợp dữ liệu từ các nhân viên kinh doanh trong nhóm; Giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong nhóm (khiếu nạicủa khách, những tình huống phát sinh trong quá trình kinh doanh, ...); Đào tạo và điều hành nhân viên phục vụ khách hàng theo đúng chất lượng, tiêu chuẩn dịch vụ tại thị trường được phân công; Lên dự trù bán hàng, báo cáo định kỳ lên Quản lý khu vực; Thực hiện những nhiệm vụ khác được giao bởi Cấp quản lý trực tiếp; Kết hợp với các giám sát và quản lý khác đưa ra chiến lược kinh doanh và kế hoạch nhằm đạt được chỉ tiêu theo yêu cầu công ty.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên; Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực bán lẻ hàng thực phẩm; Có kinh nghiệm trưởng nhóm bán hàng hoặc các vị trí tương đương ít nhất 2 năm; Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc; Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu; Có kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ, làm việc nhóm, thuyết phục và lãnh đạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thử việc 85% lương cơ bản Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN Chế độ phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.