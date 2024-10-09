Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 22 Triệu

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits

Mức lương
19 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 19 - 22 Triệu

Vai trò:
- Duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh theo địa bàn được giao tạo lợi nhuận tại nhà phân phối thông qua việc đào tạo và huấn luyện nhân viên bán hàng (SR).
- Là cầu nối giữa công ty và nhà phân phối, khách hàng.
2. Nhiệm vụ
2.1. Phát triển kinh doanh
- Dẫn dắt sales thực hiện sản lượng bán ra tại nhà phân phối thông qua các hoạt động bán hàng hiệu quả.
-
- Duy trì hoạt động bán hàng tại nhà phân phối đều đặn và tuân thủ quy định thực thi trên tuyến bán hàng.
- Đảm bảo NPP thực hiện đúng tồn kho theo tiêu chuẩn của công ty thông qua kiểm tra và báo cáo tồn kho tại NPP theo định kỳ và trên hệ thống phải trùng khớp với thực tế.
- Đảm bảo triển khai rõ ràng và hiệu quả các chương trình bán hàng, Marketing đến NPP và nhân viên bán hàng.
- Hỗ trợ tìm kiếm các đối tác NPP ,đề nghị lên cấp trên và theo dõi quy trình đến khi được phê duyệt.
- Đảm bảo NPP thực thi theo HĐ được ký kết.
2.2. Củng cố hoạt động bán hàng
- Đề xuất kế hoạch xây dựng và phát triển khách hàng nhằm tối đa hóa doanh số bán ra.
- Nhận diện và xây dựng tuyến bán hàng hiệu quả
- Đảm bảo nhân viên bán hàng tuân thủ việc viếng thăm và thực thi tại điểm bán.
- Thiết lập chỉ tiêu bán hàng rõ ràng và thống nhất cho đội ngũ bán hàng.
- Kiểm tra, theo dõi kết quả bán hàng của nhân viên bán hàng so với chỉ tiêu và có hành động điều chỉnh kịp thời nhằm đạt kết quả như kế hoạch. - Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có).
2.3. Quản trị khách hàng: - Duy trì O.O với NPP nhằm thúc đẩy các hoạt động đạt KPI và chỉ tiêu theo kế hoạch. - Đảm bảo NPP tuân thủ chính sách giá, địa bàn hoạt động. - Kiểm tra, theo dõi hoạt động kinh doanh của NPP so với chỉ tiêu và có hành động điều chỉnh kịp thời nhằm đạt kết quả như kế hoạch. - Theo dõi tình hình hoạt động thông qua hoạt động báo cáo lãi lỗ của NPP & quản trị sự thay đổi tại NPP theo yêu cầu kinh doanh. - Cập nhật thông tin NPP, chương trình khuyến mãi của đối thủ báo cáo về công ty. - Quản lý các khách hàng trọng điểm trên khu vực.
2.3. Quản trị khách hàng:
2.4 Huấn luyện và đào tạo -Tuân thủ lịch W.W, O.O với nhân viên bán hàng theo quy định của Công ty, thúc đẩy các hoạt động nhằm đạt KPI và chỉ tiêu theo kế hoạch. - Phát triển năng lực của nhân viên bán hàng qua hình thức W.W, O.O bằng cách áp dụng các mô hình huấn luyện đào tạo trong các buổi họp nhóm hoặc lớp học nhằm nâng cao kỹ năng. - Đảm bảo huấn luyện cho nhân viên bán hàng mới theo quy định
2.4 Huấn luyện và đào tạo

Với Mức Lương 19 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 25-42 tuổi Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty cùng ngành FMCG. Ưu tiên ngành thực phẩm/ Phô mai/ đồ uống. Kiến thức:
Độ tuổi: từ 25-42 tuổi
Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
Kinh nghiệm: có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; ưu tiên ứng viên đã làm tại các công ty cùng ngành FMCG. Ưu tiên ngành thực phẩm/ Phô mai/ đồ uống.
Kiến thức:
Am hiểu thị trường về mặt hàng FMCG. Có kiến thức trong việc thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị hiếu khách hàng;
Am hiểu thị trường về mặt hàng FMCG.
Có kiến thức trong việc thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, thị hiếu khách hàng;
Kỹ năng/ Khả năng
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet...) Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục;
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet...)
Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục;
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc quản lý, đào tạo, huấn luyện, xây dựng kế hoạch...

Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động. Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm. Lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,mua hàng của công ty với giá ưu đãi Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Tham gia các hoạt động Team Building, Du lịch hàng năm.
Lương tháng thứ 13, Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật,mua hàng của công ty với giá ưu đãi
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 nghỉ trưa 1 tiếng. Nghỉ Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Eco fruits

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn C24-17, Khu Đô Thị mới Geleximco Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

