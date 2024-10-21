Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
- Hà Nội: Số 1 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Nắm rõ các mã hàng bán chạy, bán chậm để có phương án đẩy sale, chống hỏng hủy, cận date. Xây dựng kế hoạch bán hàng.
Phân tích, đảm bảo các chỉ tiêu doanh số cửa hàng, đảm bảo chỉ số vận hành
Đối chiếu doanh thu với hàng hóa bán ra, kiểm tra tính xác thực của bán hàng
Quản lý việc trưng bày, kiểm hàng, đặt hàng và quản lý tồn kho
Hướng dẫn đào tạo, phát triển nhân viên bán hàng trong CH để tất cả nhân viên bán hàng đồng bộ, nhất quán trong tương tác với khách hàng (nhận đơn/chào hàng/chốt đơn hàng...).
Kiểm soát việc tuân thủ tiêu chuẩn vận hành, nội quy của Công ty
Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chủ động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao
- Máy tính sử dụng thành thạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương 8 – 12 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, phép năm, đóng BHXH theo đúng quy định của nhà nước.
Được xét nâng chế độ, vị trí theo kết quả công việc và lộ trình của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
