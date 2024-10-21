Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Nắm rõ các mã hàng bán chạy, bán chậm để có phương án đẩy sale, chống hỏng hủy, cận date. Xây dựng kế hoạch bán hàng. Phân tích, đảm bảo các chỉ tiêu doanh số cửa hàng, đảm bảo chỉ số vận hành Đối chiếu doanh thu với hàng hóa bán ra, kiểm tra tính xác thực của bán hàng Quản lý việc trưng bày, kiểm hàng, đặt hàng và quản lý tồn kho Hướng dẫn đào tạo, phát triển nhân viên bán hàng trong CH để tất cả nhân viên bán hàng đồng bộ, nhất quán trong tương tác với khách hàng (nhận đơn/chào hàng/chốt đơn hàng...). Kiểm soát việc tuân thủ tiêu chuẩn vận hành, nội quy của Công ty Thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trong ngành nghề bán lẻ thực phẩm, hàng tiêu dùng như: BigC, CoopMart, Tôm Fruit,.... Và các siêu thị khác

- Chủ động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao

- Máy tính sử dụng thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 8 – 12 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, phép năm, đóng BHXH theo đúng quy định của nhà nước. Được xét nâng chế độ, vị trí theo kết quả công việc và lộ trình của công ty.

Thu nhập: Lương 8 – 12 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, phép năm, đóng BHXH theo đúng quy định của nhà nước.

Được xét nâng chế độ, vị trí theo kết quả công việc và lộ trình của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

