Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đàm phán hợp đồng/Trading Term; Thông báo và thực hiện đúng các chương trình khuyến mãi; Quản lý đội ngũ bán hàng chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cao đẳng trở lên Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm Giám sát bán hàng trong ngành hàng FMCG hoặc đã từng làm việc ở những vị trí tương tự tại siêu thị Kiến thức chuyên môn:

Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm Giám sát bán hàng trong ngành hàng FMCG hoặc đã từng làm việc ở những vị trí tương tự tại siêu thị

Theo dõi & phân tích số liệu; Vận hành các chương trình khuyến mãi; Huấn luyện nhân viên bán hàng.

Kỹ năng tổ chức đội nhóm; Giám sát và thực hiện mục tiêu đề ra; Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình.

Thuyết trình báo cáo; Tiếp nhận thông tin nội bộ và làm việc với khách hàng.

Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực. Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác. Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI). Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ. Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng. Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân. Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.