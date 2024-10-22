Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 4
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Đàm phán hợp đồng/Trading Term;
Thông báo và thực hiện đúng các chương trình khuyến mãi;
Quản lý đội ngũ bán hàng chặt chẽ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Cao đẳng trở lên Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm Giám sát bán hàng trong ngành hàng FMCG hoặc đã từng làm việc ở những vị trí tương tự tại siêu thị Kiến thức chuyên môn:
Kinh nghiệm: tối thiểu 1 năm làm Giám sát bán hàng trong ngành hàng FMCG hoặc đã từng làm việc ở những vị trí tương tự tại siêu thị
Kiến thức chuyên môn:
Theo dõi & phân tích số liệu; Vận hành các chương trình khuyến mãi; Huấn luyện nhân viên bán hàng.
Theo dõi & phân tích số liệu;
Vận hành các chương trình khuyến mãi;
Huấn luyện nhân viên bán hàng.
Kỹ năng quản lý:
Kỹ năng tổ chức đội nhóm; Giám sát và thực hiện mục tiêu đề ra; Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình.
Kỹ năng tổ chức đội nhóm;
Giám sát và thực hiện mục tiêu đề ra;
Kỹ năng xây dựng bài thuyết trình.
Kỹ năng giao tiếp:
Thuyết trình báo cáo; Tiếp nhận thông tin nội bộ và làm việc với khách hàng.
Thuyết trình báo cáo;
Tiếp nhận thông tin nội bộ và làm việc với khách hàng.
Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực. Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác. Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI). Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ. Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng. Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân. Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc
Thu nhập và đãi ngộ cạnh tranh theo năng lực.
Phụ cấp ăn trưa 35.000 VNĐ/ngày, phụ cấp công việc khác.
Thưởng tháng 13, thưởng thành tích cá nhân (KPI).
Điều chỉnh lương định kỳ hàng năm
Các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Phúc lợi khác: sinh nhật, chế độ hiếu hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm, kick-off quý, các hoạt động vì cộng đồng
Văn phòng làm việc hiện đại và tiện nghi, được trang bị đầy đủ.
Môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và lộ trình phát triển rõ ràng.
Đội ngũ nhân sự nhiều kinh nghiệm, năng động và đề cao phát triển bản thân.
Các lớp đào tạo kỹ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
