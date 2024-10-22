Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1254 Võ Văn Kiệt, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng được phân nhiệm quản lý tại khu vực Đàm phán, thương lượng hợp đồng mua bán hàng hóa kênh tạp hoá tại khu vực phụ trách. Xây dựng mối quan hệ tốt với cửa hàng tạp hoá , chợ... Có khả năng giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng (với đội ngũ Sales, hàng hóa) Quản lý SKUs, phát triển doanh số, phân tích đối thủ cạnh tranh. Phối hợp với bộ phận Marketing về các chương trình khuyến mãi hàng tháng, quý và thống nhất với từng hệ thống. Quản lý các quy trình ( kế hoạch bán hàng, điều động sales, xử lý sự cố...) của kênh bán hàng GT. Quản lý hàng tồn tại NPP, cập nhật thường xuyên những mặt hàng bán mạnh và chậm. Làm các loại báo cáo (báo cáo doanh số, báo tháng ngày tháng quý, báo cáo tình hình Sales, v..v)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: trung cấp trở lên Có ít 01 năm kinh nghiệm Giám Sát trong lĩnh vực Hàng Tiêu Dùng, ưu tiên gia vị, bột chiên Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ Sales. Có mối quan hệ tốt với các cửa hàng tại khu vực phụ trách; Sử dụng vi tính văn phòng làm báo cáo tuần/tháng/quý. Năng động, nhiệt huyết, chăm chỉ. Khả năng giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng Cơ hội huấn luyện: Huấn luyện các kỹ năng liên quan đến hoạt động bán hàng và quản lý nhân viên Đồng nghiệp: Vui vẻ, hỗ trợ công việc Thưởng Lễ Tết (theo kết quả sản xuất kinh doanh), sinh nhật,... Du lịch nghỉ mát hằng năm Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty. Tham gia đầy đủ Bảo hiểm, Chăm sóc sức khỏe theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế VIMEX Việt Nam

