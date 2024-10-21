Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công Ty Tnhh Thương Mại Golden Lotus World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường D2, Thảo Điền, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Giám sát các quy trình hoạt động của Nhà Hàng, giám sát đào tạo nghiệp vụ nhân viên. - Giao tiếp - chăm sóc khách hàng, quản lý tiêu chuẩn phục vụ (dịch vụ khách hàng). - Hỗ trợ quản lý đặt bàn, hỗ trợ thu ngân. - Xử lý các tình huống phát sinh.

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến Chủ Nhật. ( được nghỉ 1 ngày trong tuần) trừ T6, T7, CN. 1 tháng off 4 ngày.

Ca làm việc : 8h-18h hoặc 12h-22h ;

Làm việc 03 tháng tại Quận 1 hoặc Quận 7

Làm chính thức tại Quận 2, chờ set up xong

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới Tính: Nam/ Nữ. Yêu cầu Độ tuổi: 28-40 ( sinh từ 1996-1984)

Biết tiếng Anh ( hoặc tiếng Hàn là lợi thế), đã có kinh nghiệm tại vị trí tương tự tối thiểu từ 1 năm

Có khả năng giao tiếp thuyết phục tốt, xử lý tình huống tốt.

Trung thực, kiên nhẫn, biết lắng nghe ý kiến và kết nối nhân viên.

Làm việc lâu dài, ổn định.

Ưu tiên học về ngành quản lý khách sạn, nhà hàng. đã từng làm việc tại các Nhà Hàng là một điểm cộng.

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Golden Lotus World Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc linh hoạt, chuyên nghiệp, vui vẻ, hòa đồng.

- Có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

- Công việc ổn định, lâu dài.

- Các đãi ngộ, thưởng khác theo chế độ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Golden Lotus World

