Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
- Hà Nội: 32 Hàm Long, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng
Điều khiển toàn bộ hoạt động phục vụ khách hàng trong nhà hàng. Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
Điều khiển toàn bộ hoạt động phục vụ khách hàng trong nhà hàng.
Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc.
Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
Đảm bảo chất lượng món ăn
Kiểm soát hoạt động chế biến món ăn, đồ uống Kiểm soát chất lượng món ăn, đồ uống khi ra đồ. Kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng, cải tiến thực đơn của nhà hàng
Kiểm soát hoạt động chế biến món ăn, đồ uống
Kiểm soát chất lượng món ăn, đồ uống khi ra đồ.
Kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng, cải tiến thực đơn của nhà hàng
Quản lý và đảm bảo chất lượng nhân sự
Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận trong nhà hàng. Chủ động tổ chức hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng
Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận trong nhà hàng.
Chủ động tổ chức hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên
Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng
Quản lý tài chính
Trực tiếp theo dõi, kiểm soát tiền doanh thu bán hàng, tiền TIP hàng ngày. Quản lý và theo dõi việc phát hành và huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày. Quản lý và theo dõi việc thực hiện các chính sách khuyến mãi cho khách hàng của nhân viên thu ngân.
Trực tiếp theo dõi, kiểm soát tiền doanh thu bán hàng, tiền TIP hàng ngày.
Quản lý và theo dõi việc phát hành và huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày.
Quản lý và theo dõi việc thực hiện các chính sách khuyến mãi cho khách hàng của nhân viên thu ngân.
Quản lý hàng hóa, tài sản
Điều hành công việc
Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, dưới 30 tuổi
Ngoại hình khá, cao tối thiểu 1m55 với nữ, 1m65 với nam
Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.
Có năng lực quản lý, lãnh đạo
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí Giám sát Nhà hàng hoặc Trợ lý Quản lý Nhà hàng mô hình buffet
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Biết sử dụng Excel
Biết cách trình bày bằng văn bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 11.000.000VNĐ đến 14.000.000VNĐ (tùy năng lực) đã bao gồm phụ cấp
Tăng lương định kỳ theo năng lực và thâm niên làm việc
Được đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn
BHXH, BHYT theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI