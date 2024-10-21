Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 32 Hàm Long, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng

Điều khiển toàn bộ hoạt động phục vụ khách hàng trong nhà hàng. Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc. Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

Điều khiển toàn bộ hoạt động phục vụ khách hàng trong nhà hàng.

Giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện công việc.

Trực tiếp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.

Đảm bảo chất lượng món ăn

Kiểm soát hoạt động chế biến món ăn, đồ uống Kiểm soát chất lượng món ăn, đồ uống khi ra đồ. Kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng, cải tiến thực đơn của nhà hàng

Kiểm soát hoạt động chế biến món ăn, đồ uống

Kiểm soát chất lượng món ăn, đồ uống khi ra đồ.

Kết hợp với các bộ phận có liên quan trong việc xây dựng, cải tiến thực đơn của nhà hàng

Quản lý và đảm bảo chất lượng nhân sự

Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận trong nhà hàng. Chủ động tổ chức hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng

Thực hiện phân công nhiệm vụ cho các cá nhân, bộ phận trong nhà hàng.

Chủ động tổ chức hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên

Điều động, bố trí, xếp lịch làm việc cho nhân viên nhà hàng

Quản lý tài chính

Trực tiếp theo dõi, kiểm soát tiền doanh thu bán hàng, tiền TIP hàng ngày. Quản lý và theo dõi việc phát hành và huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày. Quản lý và theo dõi việc thực hiện các chính sách khuyến mãi cho khách hàng của nhân viên thu ngân.

Trực tiếp theo dõi, kiểm soát tiền doanh thu bán hàng, tiền TIP hàng ngày.

Quản lý và theo dõi việc phát hành và huỷ hoá đơn bán hàng hàng ngày.

Quản lý và theo dõi việc thực hiện các chính sách khuyến mãi cho khách hàng của nhân viên thu ngân.

Quản lý hàng hóa, tài sản

Điều hành công việc

Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, dưới 30 tuổi Ngoại hình khá, cao tối thiểu 1m55 với nữ, 1m65 với nam Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Có năng lực quản lý, lãnh đạo Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí Giám sát Nhà hàng hoặc Trợ lý Quản lý Nhà hàng mô hình buffet Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu Kỹ năng giải quyết vấn đề Biết sử dụng Excel Biết cách trình bày bằng văn bản

Nam/Nữ, dưới 30 tuổi

Ngoại hình khá, cao tối thiểu 1m55 với nữ, 1m65 với nam

Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

Có năng lực quản lý, lãnh đạo

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng, trong đó có ít nhất 01 năm ở vị trí Giám sát Nhà hàng hoặc Trợ lý Quản lý Nhà hàng mô hình buffet

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện mục tiêu

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Biết sử dụng Excel

Biết cách trình bày bằng văn bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 11.000.000VNĐ đến 14.000.000VNĐ (tùy năng lực) đã bao gồm phụ cấp Tăng lương định kỳ theo năng lực và thâm niên làm việc Được đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn BHXH, BHYT theo quy định

Thu nhập từ 11.000.000VNĐ đến 14.000.000VNĐ (tùy năng lực) đã bao gồm phụ cấp

Tăng lương định kỳ theo năng lực và thâm niên làm việc

Được đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn

BHXH, BHYT theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GOLDEN SHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin