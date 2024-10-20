Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dairy Queen Vincom Liễu Giai, Ba Đình ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Hỗ trợ vận hành cùng Quản lý cửa hàng tại CH Kem Dairy Queen Quản lý hàng hoá : đặt hàng, theo dõi xuất nhập tồn, order hàng hóa, quản lý tài sản, trang thiết bị nhà hàng,... Hỗ trợ đào tạo, phát triển nhân viên mới. Hỗ trợ và kiểm soát về các chi phí trong cửa hàng. Lập các báo cáo hàng ngày, tuần, tháng Hỗ trợ tăng doanh thu tại cửa hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thời gian làm việc: 8h/ ngày, 6 ngày/ tuần

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên. Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên ở các vị trí Trưởng ca/ Giám sát ca tại các nhà hàng thuộc ngành F&B. Hiểu được tính chất và yêu thích môi trường ngành nhà hàng ăn uống Có mục tiêu gắn bó lâu dài với ngành Có thời gian làm việc linh động, có thể xoay ca được. Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng Tháng 13 + Thưởng KPI + Thưởng kết quả công việc). Thử việc 100% lương + phụ cấp Các chế độ BHXH, BHYT, ngày nghỉ phép năm theo quy định của Luật Lao Động và quy định Công ty Thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Olympic Day, Team Building Môi trường làm việc trẻ, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

