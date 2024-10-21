Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng; Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, phát triển, đào tạo nhân viên; Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng; Phối hợp với quản lý duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Giải quyết các các thắc mắc, phản ánh của khách hàng. Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo yêu cầu...

Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng;

Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, phát triển, đào tạo nhân viên;

Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng;

Phối hợp với quản lý duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

Giải quyết các các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo yêu cầu...

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 23-30 tuổi; Từ 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí Giám sát hoặc tương đương; Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhạy bén; Trung thực, trách nhiệm.

Nam/nữ từ 23-30 tuổi;

Từ 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí Giám sát hoặc tương đương;

Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhạy bén;

Trung thực, trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (9 - 11 triệu/tháng); Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau; Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (9 - 11 triệu/tháng);

Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;

Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin