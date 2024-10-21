Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
- Hà Nội: 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng;
Phối hợp với quản lý nhà hàng thực hiện kế hoạch làm việc, phát triển, đào tạo nhân viên;
Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng;
Phối hợp với quản lý duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;
Giải quyết các các thắc mắc, phản ánh của khách hàng.
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng theo yêu cầu...
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 23-30 tuổi;
Từ 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí Giám sát hoặc tương đương;
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhạy bén;
Trung thực, trách nhiệm.
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (9 - 11 triệu/tháng);
Môi trường làm việc vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng lẫn nhau;
Chế độ Bảo hiểm, nghỉ lễ, Tết theo quy định hiện hành.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Goldsun
