Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quốc tế: Xưởng Bavet - Cam Pu Chia (sát cửa khẩu Mộc Bài)

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp xây dựng từ trung cấp trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong nội thất xây dựng

- Biết Autocad 2D, biết bóc tách , dự toán khối lượng nội thất, xây dựng

- Thành thạo Office văn phòng (word and Excel...)

- Đọc hiểu bản vẽ tiếng Anh là 1 lợi thế

- Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm

QUYỀN LỢI:

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Phụ cấp chỗ ăn ở cho nhân viên hàng tháng;

• Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc

• Lương tháng 13 (dựa vào kết quả kinh doanh của Công ty), thưởng lễ tết, thưởng năng suất, thưởng sáng kiến cải tiến … (theo quyết định của công ty tại từng thời điểm);

• Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên và quản lý trong công ty, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên không ngừng thăng tiến và phát triển;

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin