Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV làm việc tại Quốc tế thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Giám sát thi công nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quốc tế: Xưởng Bavet

- Cam Pu Chia (sát cửa khẩu Mộc Bài)

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp xây dựng từ trung cấp trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong nội thất xây dựng
- Biết Autocad 2D, biết bóc tách , dự toán khối lượng nội thất, xây dựng
- Thành thạo Office văn phòng (word and Excel...)
- Đọc hiểu bản vẽ tiếng Anh là 1 lợi thế
- Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm
QUYỀN LỢI:
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Phụ cấp chỗ ăn ở cho nhân viên hàng tháng;
• Cung cấp đầy đủ thiết bị phục vụ cho công việc
• Lương tháng 13 (dựa vào kết quả kinh doanh của Công ty), thưởng lễ tết, thưởng năng suất, thưởng sáng kiến cải tiến … (theo quyết định của công ty tại từng thời điểm);
• Tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên và quản lý trong công ty, tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên không ngừng thăng tiến và phát triển;

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 165 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-thi-cong-noi-that-thu-nhap-thuong-luong-tai-quoc-te-job310797
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Tuyển Lập trình viên Android Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD
Công Ty Viettel Burundi – Công Ty Con Của Tập Đoàn Viettel Tại Cộng Hoà Burundi
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Còn 18 ngày để ứng tuyển Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Live Bold
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Live Bold làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Live Bold
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN 91 STUDIO
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Studio8 Viet Nam
Tuyển Giám sát thi công nội thất Studio8 Viet Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD
Studio8 Viet Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty TNHH Design And Construction Associates làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Design And Construction Associates
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Giám sát thi công nội thất Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 600 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 29/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỂM VÀNG
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Sáng tạo và Sản xuất ADZ
Hạn nộp: 25/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MITCON
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất