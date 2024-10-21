Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11, ngách 28/10, ngõ 28 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Trực tiếp giám sát thi công tại hiện trường cùng các tổ thợ, Nhà thầu phụ;
- Tiếp nhận bản vẽ thi công, dự toán, hợp đồng từ bộ phận thiết kế - kiểm tra chi tiết trước khi thi công, phối hợp cùng bộ phận thiết kế nếu có vướng mắc;
- Bóc tách vật tư, thiết bị, đặt hàng phục vụ cho thi công;
- Tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận hồ sơ, tổ chức nghiệm thu, chạy thử đơn động, liên động tại dự án;
- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại dự án, soạn thảo công văn, thư kỹ thuật, giải trình với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát;
- Thực hiện bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công, nhật ký vận hành;
- Hướng dẫn vận hành, bảo trì cho cán bộ của Chủ đầu tư;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên, chuyên ngành: Công nghệ môi trường/Công nghệ kỹ thuật môi trường/Cấp thoát nước/Quản lý xây dựng đô thị (Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật, Cấp thoát nước, Lắp đặt thiết bị);
- Có kinh nghiệm làm giám sát thi công từ 02 năm trở lên ở các lĩnh vực có liên quan;
- Am hiểu các quy định pháp luật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải, đầu tư, xây dựng, hóa chất, cấp thoát nước;
- Có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Project), sử dụng thành thạo Autocad

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 7
- Lương cơ bản + phụ cấp công trình + thưởng công trình (Đánh giá theo năng lực và trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn).
- Đóng bảo hiểm theo quy định (làm việc chính thức từ 12 tháng trở lên, Công ty đóng 100% bảo hiểm, không trích trừ vào lương).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 106, tổ 21, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

